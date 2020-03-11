مطالبة بإيقاف عمالة أجنبية فى مصنع أسمنت

طالب العاملون بمصنع أسمنت التكامل بمدينة بربر الجهات المختصة بإيقاف استجلاب عمالة أجنبية للعمل بالمصنع.

وأبانوا خلال مذكرة قاموا برفعها اليوم الأربعاء لجهاز الضمان الاجتماعي أن الشراكة الأجنبية أدت إلى تراجع الإنتاجية بالمصنع، كما أدت إلى تشريد العمالة المحلية بجانب إهدار عملات أجنبيه تصرف على العمالة الخارجية.

وكشف العاملين بالمصنع عن مساعي جهات لتدمير صناعة الأسمنت بالبلاد لتحل محلها الواردات الأجنبية ..

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وذكروا أن إنتاج المصنع حالياً يبلغ أربعة آلاف ومائتي طن أسمنت يومياً ، وأكدوا إمكانية الوصول للطاقة القصوى والبالغة 4 آلاف و400 طن يومياً.

وأشاروا بحسب سونا إلى المشاكل الفنية بالمصنع التي تحتاج إلى عملات أجنبية لإجراء الصيانه لتفادي الأعطال المتكررة.

يذكر أنه تم فصل 17 من العاملين تعسفياً نتيجة لمطالبتهم بإيقاف الدعم الفني لشركة (أسيك) المصرية المتواجدة حالياً داخل المصنع وإقالة مدير المصنع وتم رفض العقد المقدم من أسيك.

كما تم تعيين مستشار فني يتبع للضمان الاجتماعي وتعيين مدير عام للشركة بصورة قانونية ، فضلاً عن تعيين مدير بقسم الموارد البشرية ووضع هيكلة ووظيفة واضحة .

وأشار العاملين بالشركة إلى تجارب شركة أسيك الفاشلة بالسودان فى تشغيل شركة السلام للأسمنت التي أدت لتدمير المصنع بتجاربها في تشغيل مصنع التكامل في الفترة من (2010م إلى 2014 م)

الخرطوم (أخبار الخليج 365)