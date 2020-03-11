معبر أشكيت: توفر في إمكانيات الحجر الصحي والعزل

قامت وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الأربعاء بزيارة لمعبر أشكيت بالضفة الشرقية لنهر النيل على الحدود الشمالية بين السودان ومصر للوقوف على التحوطات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية الشمالية لمقابلة أي حالات طارئة أو عابرة لفيروس كورونا.

كما وقفت لدى تفقدها العديد من المرافق بالمعبر على الترتيبات الخاصة بتوفير إمكانيات الحجر الصحي والعزل بالمعبر.

وأفاد العاملون بالحجر الصحي أنه تم توفير إمكانيات الكشف والمسح الحراري لفيروس كورونا وبقية الأمراض الأخرى.

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وأكد محمد كمال المشرف على الحجر الصحي بمعبر أشكيت أن أجهزة الكشف والمسح كافة متوفرة بالحجر الصحي بالمعبر، حيث يتم الكشف على جميع القادمين للسودان داخل غرف الحجر الصحي ومن ثم تبدأ إجراءات الدخول الأخرى.

وأكد أنه حتى تاريخ اليوم لم يتم الكشف عن أية حالات للإصابة بفيروس كورونا وأوضح في إفاداته أن متوسط أعداد القادمين للسودان من جمهورية مصر العربية يوميًا يتراوح ما بين 400 إلى 500 شخص من السودانيين والأجانب. وأشاد بالاهتمام الكبير الذي حُظي به الحجر الصحي وغرف العزل من قبل وزارة الصحة الاتحادية وحكومة الولاية الشمالية.

من جهة أخرى وصلت إلى مستشفى وادي حلفا اليوم الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بمستشفى حلفا والمقدمة من وزارة الصحة، حيث يجرى العمل الآن على تركيبها بإشراف من وزارة الصحة بالولاية.

وأوضح د. صابر فتحي نقد المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية المشرف على تركيب الأجهزة، أكد أن الدعم المتواصل من وزارة الصحة الاتحادية يمثل دفعة كبيرة ودعمًا فاعلًا للصحة بمحلية حلفا

مشيراً إلى أن الدعم عبارة عن غرفة متكاملة للطوارئ وعيادة متكاملة، إضافة لغرفة للعناية المكثفة وأجهزة المراقبة والتنفس. وأضاف أن وصول هذه الأجهزة والمعدات لمدينة حلفا يعتبر الأول من نوعه بالمنطقة وأشاد بدعم واهتمام الوزارة الاتحادية بأمر الصحة بالولاية الشمالية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )