هلال: البلاد تخسر 200 مليون دولار بحل وزارة البيئة

دعا وزير البيئة السابق حسن عبد القادر هلال مجلس الوزراء الانتقالي إلى النظر في إعادة وزارة البيئة إلى منظومة الحكومة من جديد ، مردفاً أن وزارة البيئة تم تغييبها عن منظومة الدولة في ظل النظام السابق بسبب نظرة تفتقر للحكمة مؤكداً أهمية وزارة البيئة باعتبارها نظاماً لحياة الإنسان و أن مهمة وزارة البيئة حماية النظم البيئية المتعددة في السودان

وأوضح هلال في حوار /لسونا /ينشر لاحقاً أن البلاد خسرت دعماً مالياً ضخماً من المنظمات الدولية للمشروعات البيئة بعد حل وزارة البيئة يقدر بـ 200 مليون دولار سنوياً .

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وأضاف أنه تم رفع العقوبات عن العمل البيئي في السودان في العام 2013 بعد زيارة وزير البيئة إلى الولايات المتحدة الأمريكية و مقابلة مكتب “الاوفاك” مكتب فرض العقوبات ، موضحاً أن كل الأموال الخاصة بالشأن البيئي تم السماح لها بدخول البلاد دون قيود بعد تلك الزيارة ، مضيفاً أن الرئيس الألماني الحالي قال في مؤتمر بون وخلال لقاء مع وزير البيئة السوداني إن دولة السودان مقاطعة دولياً لكن التقينا بك بإعتبار أنك وزيراً للبيئة وأن وزارة البيئة السودانية غير خاضعة للمقاطعة العالمية.

وأشار إلى أن العالم المتطور يسعى إلى إنشاء وزارات للبيئة ، مؤكداً أن وزارة البيئة صنواً لوزارة الخارجية في المحافل الدولية ، وقال إن أمن البيئة هو أمن الإنسان على الأرض وأمن البيئة من أمن المجتمع .

وأكد أن السودان اختير لرئاسة وزراء البيئة الأفارقة و وزراء البيئة العرب ، و هو الآن رئيس المجلس الحاكم للبيئة بالأمم المتحدة في برنامج البيئة العالمي ، مشيراً إلى أن وزارة البيئة حرصت على حضور كل الأنشطة البيئية العالمية وأظهرت تميزها في الأداء ، كما شاركت في لجان التحكيم الدولية ووقعت وزارة البيئة على كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة في العالم خاصة اتفاقية مكافحة الزئبق و التلوث و التصحر و الجفاف و التدريب البيئي و مكافحة التلوث في البحر الأحمر.

وأوضح أنه وبعد حل وزارة البيئة لم تأت مبالغ أخرى للمشروعات البيئية ، موضحاً أن الدعم المالي كان عبارة عن مشروعات بيئية لم تكتمل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)