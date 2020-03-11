الوساطة :محادثات السلام تمضى نحو الاتفاق النهائي

عقدت أطراف المفاوضات فى مساري دارفور والمنطقتين بحسب سونا ، ثلاث جلسات بالتزامن ،بفندق بالم افريكا صباح اليوم، تناولت بالنقاش عدداً من ملفات التفاوض التى لم تستكمل بعد. وعقد وفد الحكومة وقادة مسار دارفور جلستين بالتزامن خصصت إحداهما لمواصلة النقاش فى ملف السلطة والحكم ،والأخرى لملف تعويضات المتضررين من الحرب فى دارفور، بينما عقد وفدا الحكومة والحركة الشعبية بقيادة مالك عقار جلسة تركزت على مراجعة وترتيب الملفات التى تم الاتفاق عليها مع وفد الحكومة توطئة لوضعها فى مصفوفة الاتفاق النهائي.

وقال توت قلواك فى تصريح صحفى ،إن وفود التفاوض تعقد ثلاث جلسات فى توقيت واحد لمناقشة عدد من الملفات بالتزامن وفق الخطة الجديدة التى صممتها الوساطة لعملية المفاوضات. مشيراً إلى أن أطراف التفاوض تجاوزت حتى الآن العقبات الكبيرة فى مسيرة التفاوض. وبشأن الخلاف بين الأطراف حول مدة الفترة الانتقالية التى حددتها الوثيقة الدستورية .

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وأوضح رئيس فريق الوساطة الجنوبية أن قادة الجبهة الثورية يريدون أن يبدأ حساب الفترة الانتقالية بعد توقيع اتفاق السلام ،باعتبار أنهم لم يكونوا طرفاً في المدة المحددة فى الوثيقة الدستورية”. وأشار توت إلى أن هناك نقطة أخرى ما تزال مثار جدل تتعلق بالمشاركة السياسية بعد الفترة الانتقالية ،حيث يرى قادة الجبهة الثورية أن المشاركين فى السلطة الانتقالية يجب عدم حرمانهم من المشاركة فى الانتخابات.

وأبان توت أن مدة الفترة الانتقالية ستخضع للتشاور بين الوساطة والحكومة السودانية على مستوى الرئيسين ،الرئيس سلفاكير ميارديت راعى مفاوضات السلام ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان للتوصل إلى رؤية وفاقية بشأنها. وفيما يتصل بتعيين الولاة والمجلس التشريعي، قال توت إنها لا تشكل نقطة خلافية بين أطراف الحوار، وقطع بتأجيلها إلى حين التوقيع النهائي على السلام حسب الاتفاق الذى تم بين أطراف المفاوضات والوساطة.

وبشأن مسار الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو أوضح توت أن الوساطة تدير حواراً معه فى الوقت الراهن لإقناعه بالعودة إلى طاولة الحوار، وعزا تأخير التفاوض معه إلى تمسك الحلو بعلمانية الدولة رغم إعلانه الالتزام بالمفاوضات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )