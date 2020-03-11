التاريخ: 11-مارس-2020 فى : اقتصاد 5 مشاهدة أجاز مجلس الوزراء الانتقالي بحسب سونا تقرير فريق العمل الوطني لمعالجة هيكل الأجور ومرتبات العاملين في الدولة للعام 2020م. Advertisements و تمت إجازة المقترح الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ماقيمته (3000) جنيه على أن يتم التنفيذ على مرحلتين متتاليتين مدتها ثمانية أشهر ابتداء من أبريل 2020م، مع وضع الضوابط اللازمة بما يحقق التأثير المطلوب، فضلاً عن مراجعة الحد الأدنى للأجور سنوياً عبر دراسات توضح قياس الأثر في الزيادة السنوية على تحسين معاش الناس وخفض معدلات التضخم. ودعا القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والحكم الاتحادي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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