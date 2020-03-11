خبيرة تقترح حلولاً للاقتصاد السوداني

أكدت الاقتصادية الدكتورة ماجدة مصطفى صادق رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السودان العالمية أهمية وضع خارطة حلول عاجلة لتدارك الانهيار الاقتصادي الحالي.

واقترحت ماجدة إنشاء مجلس للتخطيط الاقتصادي والاهتمام بإنشاء وحدات تخطيط وتسيير في كل الوزارات تتبع مباشرة للمجلس وتبني خطة اقتصادية طويلة الأجل، يقوم مجلس التخطيط الاقتصادي بتنفيذها تتمثل في إصلاح الخلل المالي والهيكلي وتحسين مناخ الاستثمار بما يساعد على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، والاهتمام بالاستثمارات الزراعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير خام زراعي للصناعات التحويلية وذلك بتوفير التسهيلات للمزارع السوداني ومنحه حق التصدير بدون أي رسوم ومنحه إعفاء جمركياً لعدد من السنين أو عبر نظام التأجير للدول الأخرى.

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وعزت ماجدة التدهور الاقتصادي إلى عدة أسباب أجملتها في تدني قيمة الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع قيمة الديون الخارجية و ضعف البنيات التحتية والإنتاج الزراعي والصناعي وبالتالي تراجع مؤشرات التنمية.

وبحسب سونا تؤكد ماجدة بأن الأزمة الاقتصادية ساهمت في إفراز العديد من المشاكل الاجتماعية المتمثلة في الهجرة والنزوح والصراع القبلي والتعنصر الجغرافي والتسرب من التعليم وانتشار الجريمة المنظمة كالتهريب وتجارة المخدرات والسمسرة بالإضافة إلى الجوع والبطالة والفقر الحاد.

ودعت إلى ضرورة فتح الاستثمارات في مجال التعدين وبالأخص في قطاع الذهب و تنشيط قطاع السياحة والاقتصاد الإبداعي وتشجيع وزيادة الاستثمار من القطاع الخاص بتوقيع عقد شراكات بين الحكومة والرأسمالية الوطنية ومطالبتهم بالاستثمار في مجالات اقتصادية وصناعية جديدة في إطار خطط الدولة الاستثمارية، مطالبة بأن تشمل الصناعات التحويلية الصناعات الغذائية والأسمنت والملابس الجاهزة والقطاع المالي، بالتركيز على إزالة العوائق والإجراءات الروتينية التي تعترض عملية الاستثمار.

كمادعت إلى الاهتمام بمجالات التنمية البشرية بتطوير المكون البشري وتحسين المهارات وتطوير وترقية الإنتاجية عبر زيادة الانفاق على التعليم ومدارس ومعاهد التدريب المهني، وزيادة ساعات العمل اليومية من ثماني إلى عشرة ساعات وتحديث وسائل النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات وتشجيع قيام المفاوضات وتعزيز الصلات مع الدول المحيطة حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع الدول الأخرى مثل منطقة التكامل في القرن الإفريقي ومنظمة التجارة الدولية، من أجل تحفيز النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار وفتح أبواب السودان للاستثمار العقاري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)