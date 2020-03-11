ضبط عصابة متخصصة في سرقة المحلات التجارية

تمكنت شرطة المباحث بمحلية الفولة بولاية غرب كردفان أمس من ضبط عصابة تخصصت في كسر المحلات التجارية بالأسواق والعيادات الطبية ، حيث وقف مدير شرطة الولاية اللواء شرطة صلاح حسن الطيب على المتهمين والمعروضات ، مشيداً بفريق المباحث الذي توصل للجناة في وقت وجيز بعد وصول المعلومات .

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وقال اللواء صلاح في تصريح (لسونا) إنه من خلال التحريات الأولية اتضح أن العصابة التى تم ضبطها تعمل بأدوات كسر متطورة بجانب معدات عزل البصمات ،

مشيراً إلى أن هذه العصابة جاءت من خارج مدينة الفولة ، وتم رصد حركتها واعتدائها على عدد من المحال التجارية بعدد من المناطق ، و أبان صلاح أن عملية ضبط هذه المجموعة تعد إنجازاً لشرطة محلية الفولة ، مؤكداً للجميع بأن الشرطة عين ساهرة وقائمة بدورها على الوجه الأكمل.

و أشاد العميد شرطة محمد آدم أبو مدير شرطة محلية الفولة بفريق مباحث المحلية الذي أنجز المهمة في وقت وجيز ، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يدل على يقظة الشرطة ودورها الطليعي في حفظ الأمن وكشف الجرائم، مبيناً أن العصابة محترفة ومتمرسة في الجرائم من خلال الأدوات التي تتعامل بها من خلال الشعارات وعلامات الوشم والرسم على الجسد، مضيفاً أن هذه العلامات هي علامات العصابات الدولية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )