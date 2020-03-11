محاكم للتعديات على مرافق تصريف مياه الخريف

قررت ولاية الخرطوم إنشاء محاكم خاصة للنظر في التعديات على مرافق تصريف مياه الخريف بالتنسيق مع الجهاز القضائي إلى جانب إزالة التعديات على المصارف ومجاري السيول وتطبيق القانون تجاه المخالفين.

جاء ذلك فى الاجتماع الذى انعقد اليوم للإعداد للخريف برئاسة والى الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد وحضور معتمدى المحليات والأمين العام لحكومة الولاية والمديرين العامين للوزارات .

ووجه الاجتماع بحسب سونا بإحلال حمامات السايفون بدلاً عن البلدية بالمدارس وفتح القنوات وإزالة المسكيت بالمشاريع الزراعية ، وكشف الاجتماع عن حملة للرش لمكافحة البعوض والذباب تنطلق مطلع الأسبوع المقبل بمشاركة وزارة الصحة وقوات الدعم السريع .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)