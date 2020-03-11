يصل الخرطوم صباح اليوم الأربعاء بتنسيق من وزارة الداخلية فريق أمني من (٣) خبراء بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “FBI”. وطبقًا لتغريدة على حساب الوزارة بـ”تويتر” وبحسب السوداني سيشارك الفريق في التحقيقات حول محاولة إغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ، وذلك إستجابة لقرارات مجلس الأمن والدفاع في الاستعانة بالأصدقاء لكشف المتورّطين. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر التحقيقات الفيدرالية الأمريكية “FBI” تشارك في الكشف عن “محاولة اغتيال حمدوك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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