صندوق النقد الدولي يكشف عن 2 مليار دولار تلقتها الحكومة من الشركات المملوكة لأجهزة الأمن. وألمح الصندوق بحسب السوداني إلى أن الأموال التي يملكها قطاع الأمن قد يغني الحكومة عن جزء من مساعدات المانحين، مضيفاً أن الأمر يثير الكثير من الأسئلة رغم أن الحكومة السودانية قالت إنها تنوي وضع جميع هذه الشركات تحت سلطة وزارة المالية. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي يكشف لأول مرة عن أموال ضخمة تلقتها الحكومة من الأجهزة الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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