ارتفاع كبير في أسعار الأسمنت وندرة في حجم العرض بالأسواق

قفز سعر طن الأسمنت ببحري أمس لنحو (21 ) ألف جنيه بواقع زيادة بلغت ألفي جنيه على الطن.

وقال تاجر أسمنت ببحري فضل حجب اسمه لـ(السوداني ) أمس، إن هنالك ندرة في الأسمنت نتيجة لتوقف 3 مصانع ” الشمال -السلام – التكامل ” عن الإنتاج مما أدى لحدوث فجوة كبيرة في السوق، مبيناً أن سعر الجوال( 1050) جنيه

، و أوضح بأن هنالك عوامل أثرت على تراجع الإنتاج ببعض المصانع العامة لتذبذب الإمداد الكهربائي والوقود، واصفاً حجم العرض ” بسوق بحري بالضئيل .

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وأكد تاجر أسمنت وسيخ بسوق السجانة مصطفى محمد أن هنالك ندرة ملحوظة في حجم عرض الأسمنت، وعزا ذلك لتوقف المصانع الثلاثة ومدخلات الإنتاج انعكست على تراجع إنتاج المصانع العاملة حالياً، مبيناً أن سعر الطن قفز لـ(21) ألف جنيه بدلاً عن (18) ألف جنيه أما سعر السيخ بالسوق فيتراوح نحو (80- 75 ) ألف جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)