زيادة وزن الخبز لـ(80) جراماً والرغيفة بـ( 2) جنيه ببحري

التاريخ: 11-مارس-2020
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كشف بعض أصحاب المخابز ببحري أمس عن زيادة وزن الخبز إلى 80 جراماً بدلاً عن 40 جراماً باتفاق مع لجان المقاومة وأصحاب المخابز ببحري.
وقال صاحب مخبز ببحري فضل عدم ذكر اسمه لـ( السوداني ) أن هنالك تفاقماً في أزمة الخبز، وصنع الخبز بوزن 80 جراماً يسهل على العمال إنتاج أكبر كمية من الخبز لتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن وزن 80 جراماً بدأ العمل به في مخابز متفرقة بمنطقة بحري بسعر (2 ) جنيه.
لافتاً إلى أن هنالك اتجاهاً من الحكومة لتطبيق الخبز التجاري باستخدام الدقيق المستورد، كاشفاً عن صنع (750) رغيفة بوزن 80 جراماً من الجوال الواحد.
وأشار إلى أن إنتاج (1٫450) رغيفة بوزن 40 جرام يؤثر على عملية إنتاج كميات أكبر وتراجع نسبه الإنتاج.
وقال إن نسبة الطحن تقدر بنحو 20% مما أدى لإغلاق جزء من المخابز بسبب نفاد كمية الدقيق الموجودة بالمخبز
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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