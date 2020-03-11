الطاقة : تقليل قطوعات الكهرباء آواخر مارس الجاري

التاريخ: 11-مارس-2020
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أكدت وزارة الطاقة والتعدين أن قطاع الكهرباء سيبدأ في التحسن التدريجي في الإمداد الكهربائي والتقليل من قطوعات الكهرباء في أواخر مارس الجاري.
و برر أسباب برمجة القطوعات لأسباب توقف البارجة عن الإمداد، ونقص الوقود في محطة كهرباء قري 1وقري2، والغازية بحري، إلى جانب أعطال صيانة وبرمجة، وأعطال طارئة في محطة أم دباكر بكوستي.
نوه في تعميم صحفي اليوم “الأربعاء” ، إلى أن الطلب عليها في البلاد حوالي 2900 ميقاوت، و التوليد المتاح 1900 ميقاوات، غير أن هناك عجز يقدر بنحو 1000 ميقاوات، و ناشدت الوزارة المواطنين بترشيد الاستهلاك، خاصة القطاع الحكومي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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