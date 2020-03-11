الصحة : لا إصابة بكورونا ببحري

التاريخ: 11-مارس-2020
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نفت وزارة الصحة الاتحادية اليوم “الأربعاء” إصابة أي شخص بفيروس كورونا في الخرطوم .
وقال مدير الطوارئ ومكافحة الأوبئة بابكر المقبول لـ(السوداني) إن الحالة المشتبه بها ببحري لسيدة عائدة من دولة السعودية و تعاني من أمراض القلب، مؤكداً على أن وزارة الصحة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، موضحاً أن إعيائها بالقلب تسبب في زيادة أعراضها و لكن الفحوصات لم تثبت إصابتها بالفايروس .
و في السياق كشف مصدر عن دخول أكثر من (200) صيني للبلاد منذ بداية انتشار الفايروس و لكن جميع الفحوصات اثبتت عدم إصابتهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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