الصحة : لا إصابة بكورونا ببحري

نفت وزارة الصحة الاتحادية اليوم “الأربعاء” إصابة أي شخص بفيروس كورونا في الخرطوم .

وقال مدير الطوارئ ومكافحة الأوبئة بابكر المقبول لـ(السوداني) إن الحالة المشتبه بها ببحري لسيدة عائدة من دولة السعودية و تعاني من أمراض القلب، مؤكداً على أن وزارة الصحة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، موضحاً أن إعيائها بالقلب تسبب في زيادة أعراضها و لكن الفحوصات لم تثبت إصابتها بالفايروس .

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و في السياق كشف مصدر عن دخول أكثر من (200) صيني للبلاد منذ بداية انتشار الفايروس و لكن جميع الفحوصات اثبتت عدم إصابتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)