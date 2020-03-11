السودان والأمم المتحدة يوقعان اتفاقا للقضاء على العنف الجنسي

الأربعاء 11 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الحكومة الإدانتقالية والأمم المتحدة، وقعتا في نيويورك على إطار للتعاون المشترك بهدف القضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان.



وقع إطار التعاون عن الحكومة السودانية، السفير عمر محمد صديق المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وعن الأمم المتحدة براميلا باتن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

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وتأتي خطوة التوقيع على إطار التعاون المشترك استجابة لما ورد في الوثيقة الدستورية بالسودان.

وتتضمن بنود إطار التعاون التنسيق بين الجانبين لتعزيز التدابير الوقائية وبرامج الاستجابة لحالات العنف الجنسي في المناطق المتضررة من النزاعات، بالإضافة لدعم السياسات الوطنية والمحلية والأطر القانونية المتعلقة بذلك وتقوية الأجهزة الوطنية الصحية، العدلية والأمنية ورفع قدراتها لتقوم بدورها في توفير الحماية والعدالة للضحايا.

ومن المقرر أن تقوم الممثلة الخاصة بزيارة إلى السودان في منتصف أبريل القادم يرافقها وفد فني، بغرض بحث سبل تطبيق إطار التعاون المشترك بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووحدة العنف ضد المرأة والجهات ذات الصلة بالدولة.