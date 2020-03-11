الحركات المسلحة في مفاوضات جوبا تطلب تمديد الفترة الانتقالية

الأربعاء 11 مارس 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

كشف فريق وساطة جنوب السودان لمحادثات السلام السودانية، عن خلافات بين الحكومة والحركات المسلحة في عدد من القضايا التفاوضية في جلسهة المفاوضات التي جرت اليوم (الاربعاء) بجوبا.



وقال رئيس فريق الوساطة، توت قلواك في تصريحات صحافية، إن الجبهة الثورية طلبت تمديد الفترة الانتقالية على تبدأ بعد التوقيع على اتفاق سلام، باعتبارأنها لم تكن طرفاً في المدة المحددة فى الوثيقة الدستورية.

وأشار إلى أن مدة الفترة الانتقالية ستخضع للتشاور بين الوساطة والحكومة السودانية على مستوى الرئيسين،الرئيس سلفاكير، ميارديت راعى مفاوضات السلام، ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان للتوصل إلى رؤية وفاقية بشأنها.

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وناقشت جلسة المفاوضات مراجعة وترتيب الملفات التي تم الاتفاق عليها مع وفد الحكومة توطئة لوضعها فى مصفوفة الاتفاق النهائي.

وأشار قلواك الى أن الخلاف لايزال مستمرا حول المشاركة السياسية بعد الفترة الانتقالية، حيث يرى قادة الجبهة الثورية أن المشاركين فى السلطة الانتقالية لا يجب حرمانهم من المشاركة فى الانتخابات.

وقال ان تعيين الولاة والمجلس التشريعي سيتم تأجيلها إلى حين التوقيع النهائي على السلام حسب الاتفاق الذى تم بين أطراف المفاوضات والوساطة.

وبشأن مسار استئناف المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو أوضح قلواك: أن الوساطة تدير حواراً معه فى الوقت الراهن لإقناعه بالعودة إلى طاولة الحوار.

وعزا تأخير التفاوض معه الى تمسك الحلو بعلمانية الدولة رغم إعلانه الالتزام بالمفاوضات.