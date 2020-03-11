“عنصرية وعبودية”.. انتقادات واسعة لأرامكو بسبب عامل نظافة يتجول كمعقم للأيادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سعت شركة أرامكو النفطية السعودية، الأربعاء، إلى النأي بنفسها عن قضية عامل تنظيف ارتدى زيا يشبه معقم الأيادي، في حادثة وصفت بأنها تنم عن “عنصرية” ضد الموظف.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور العامل التي تظهره وهو يضع قناعا ويقف داخل علبة ثبّت عليها مطهر للأيادي حتى يستخدمه موظفو الشركة وهم يمرون بجانبه.

شفتو العامل اللي يشتغل في ارامكو ؟

ملبسينه كرتون وفيه معقم واي شخص يجي يعقم يدينه وويمشي ياناس عن اي انسانية وعن اي احترام تتكلمون مانقدر نقول الا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كلام في قلبي عيب اقوله والله حشمتاً لكم

وكتبت الشركة في تغريدة على تويتر: “تود أرامكو السعودية أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة”.

وأكدت أنّها “قامت على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره”، مشددة على “حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل”.

وجاء البيان بعدما أثارت الصور التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا.

وكتب الأكاديمي الإماراتي البارز سلطان القاسمي على تويتر: “عنصرية مثيرة للاشمئزاز”، بينما ندّد مستخدم آخر بالصورة واصفا إياها بأنّها شكل من أشكال “العبودية”

وكتب آخر أنه “يجب تعويض (العامل) عن هذا الفعل المشين” والاعتذار له.

وسجلت السعودية حتى الآن 21 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنعت “موقّتاً” الدخول والخروج من محافظة القطيف في شرق المملكة، في إطار إجراءات للحد من انتشار المرض.

كما علّقت المملكة أداء العمرة خشية وصول فيروس كورونا المستجد للمسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة.