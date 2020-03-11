كورونا يضرب 3 فنادق في دبي مع ارتفاع الإصابات بالإمارات الى 74 حالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وثيقة لشركة إعمار العقارية اطلعت عليها رويترز أن وحدة الضيافة بالشركة ستتوقف عن تلقي الحجوزات في ثلاثة فنادق بدبي لأكثر من خمسة أشهر اعتبارا من 15 مارس آذار، في مؤشر على أثر فيروس كورونا على الطلب.

وقالت الوثيقة إن إعمار، وهي من أكبر مشغلي الفنادق في دبي، ستتوقف عن تلقي الحجوزات في فندق العنوان فاونتن فيوز وفيدا كريك هاربر وفيدا تلال الإمارات من 15 مارس آذار إلى 31 أغسطس آب.

ويقع فندق العنوان فاونتن فيوز في منطقة وسط مدينة دبي قرب برج خليفة، أطول برج في العالم، وهو من أحدث فنادق إعمار.

وأبلغ متحدث رويترز ”عقب الأثر العالمي على قطاع السفر في الآونة الأخيرة والذي دفع بنا إلى حالة قوة قاهرة، أخذت مجموعة إعمار للضيافة قرارا بإعادة التركيز بشكل مؤقت على عدد منتقى من الأصول.“

وقالت الوثيقة والمتحدث إن المطاعم وقاعات الألعاب الرياضية والمسابح في الفنادق الثلاثة ستظل مفتوحة.

وأضافت الوثيقة أن حجوزات الضيوف ستحول إلى فنادق أخرى لإعمار.

هذا واعلنت الإمارات، الثلاثاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها ضمن الحالات المشتبه فيها بالحجر الصحي.

وقالت وزارة الصحة في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن “التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية كشف عن 15 حالة إصابة بكورونا، كانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي في الدولة”.

وأضاف البيان أن “اكتشاف الإصابات نتيجة للفحص الطبي والحجر لمخالطين لحالات أعلن عنها مسبقا، وحالات لقادمين من خارج الدولة، وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي، وبذلك يبلغ عدد الإصابات 74 حالة، تعافى منها 12”.