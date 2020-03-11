كندا تخصص 700 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، اليوم الأربعاء، عزم بلاده تدشين صندوق بقيمة مئات ملايين الدولارات لمكافحة فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

تورنتو- سبوتنيك. وقال ترودو: “ستنشئ حكومتنا صندوق استجابة للفيروس الجديد بقيمة مليار دولار كندي (730 مليون دولار أمريكي)، والذي سيوفر الأموال للمقاطعات والأقاليم للتعامل مع الاستعداد والتخفيف من الفيروس”.

وأوضح أن هذا التمويل سيساعد في شراء الأقنعة وغيرها من الإمدادات للعاملين في مجال الرعاية الصحية ونشاط الأبحاث. أضاف أن كندا كانت محظوظة حتى الآن، حيث سجلت 93 حالة إصابة مؤكدة ووفاة واحدة حتى صباح اليوم الأربعاء. المادة السابقة تقرير يكشف تراجع نمو الاقتصاد العالمي في عام 2020 بسبب كورونا المقالة القادمة أردوغان يتوعد برد “قوي” على أي اعتداء على نقاط المراقبة التركية

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