تقرير يكشف تراجع نمو الاقتصاد العالمي في عام 2020 بسبب كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف تقرير شركة الدراسات التحليلية “آي.اتش.اس ماركت”، اليوم الأربعاء، أن خبراء الشركة يعتقدون بأن الاقتصاد العالمي سينمو في عام 2020 بنسبة 1.7 بالمئة فقط، بسبب الوضع الناتج نتيجة تفشي فيروس كورونا الجديد ( “كوفيد-19”).

بروكسل – سبوتنيك. وجاء في تقرير الشركة: “سيكون الانتعاش بسبب “كوفيد-19” مشابها لشكل الحرف “U”: هبوط حاد في النمو بالمستقبل القريب، يتبعه انتعاش بطيء. وتتوقع “آي.اتش.اس ماركت” نموا عالميا في عام 2020 بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة بنسبة 2.5 بالمئة في سيناريو أساسي لدينا لشهر شباط/ فبراير، و2.7 بالمئة في عام 2021 ، مقارنة بالتوقعات السابقة لنمو بنسبة 2.8 بالمئة.

وذكر التقرير، على وجه الخصوص، سيتضرر الاقتصاد الأمريكي من الفيروس، لكنه سيستمر بالنمو في عام 2020 وفي عام 2021 بنسبة 1.8 بالمئة (كان متوقعًا سابقًا عند 2.1 بالمئة و 2 بالمئة)، وفي الوقت نفسه، قد يأتي الركود في منطقة اليورو.

وقال الخبراء بهذا الخصوص، إن “أوروبا، على الأرجح، ستتضرر أكثر، مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، لأن ألمانيا وإيطاليا كانتا في حالة ركود أو كانتا على مقربة منه قبل الوباء. وهذا يمكن أن يجر بقية منطقة اليورو إلى الركود”.

وتم تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو لعام 2020 إلى 0 بالمئة من 0.9 بالمئة، لعام 2021 إلى 0.9 بالمئة من 1.1 بالمئة وفقا للتوقعات السابقة.

هذا وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد خفضت في وقت سابق، تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2020 إلى 2.4 بالمئة، أي بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019 الصادرة قبل اندلاع فيروس كورونا الجديد. تم وضع هذا التوقع على افتراض أن ذروة هذا الوباء في الصين ستحدث في الربع الأول من عام 2020 وأن تفشي المرض في البلدان الأخرى سيكون معتدلاً وبالصواب. ومع ذلك، إذا كان الوضع أسوأ، فقد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام بنسبة 1.5 بالمئة فقط.