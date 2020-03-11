عاصفة ترابية غير مسبوقة في طريقها إلى مصر قادمة من العراق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر مشاهد مخيفة لعاصفة ترابية ستضرب مصر، غدا الخميس.

وضربت العاصفة غير المسبوقة، التي تعرف باسم “منخفض التنين”، دولة العراق، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تصل لعدد من الدول العربية خلال الساعات المقبلة.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تتعرض 8 دول لعاصفة التنين أو منخفض القرن، وهي “مصر، عمان، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، العراق، تركيا”.

وأظهرت مقاطع الفيديو، حسب مزاعم ناشروها، العاصفة التي تضرب العراق، وذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تقريرا مفصلاً لحالة الطقس خلال هذه الأيام.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تفاصيل ما وصفتهم بـ”أخطر 3 أيام تمر على مصر هذا العام”.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد، وفقا لما نقلته تقارير صحفية مصرية، إن الأيام الثلاثة المقبلة (الخميس والجمعة والسبت)، ستشهد حالة “عدم استقرار” حادة في الطقس، بسبب ضرب ما يوصف بأنه قد يكون إعصار “ميديكين” في البلاد.

وقالت الهيئة إن الطقس خلال تلك الأيام سيكون غير مستقر بالمرة على كل الأنحاء، وتوجد فرص كبيرة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة في جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستتعرض لموجة جديدة من التقلبات الجوية، تبدأ من فجر الخميس، لافتة إلى أن هذه الموجة هي الأقوى هذا العام.

وتابعت المسؤولة المصرية، قائلة: “فرص سقوط الأمطار تبدأ، فجر الخميس، وتستمر حتى صباح يوم السبت المقبل”.

وأشارت شاكر إلى أن أماكن سقوط تلك الأمطار تشمل السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وتكون غزيرة إلى متوسطة.

وتابعت وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “تمتد الأمطار إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق، وتصل حد السيول على شمال سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد”.