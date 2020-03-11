مقتدى الصدر يتهم ترامب بالضلوع في انتشار فيروس كورونا في العالم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوقوف وراء انتشار فيروس كورونا في العالم.

وقال الصدر في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، “يا ترامب…أنت وأمثالك متهمون بنشر هذا المرض ولا سيما أن أغلب من يعاني منه هم معارضون لأمريكا”.

وأضاف “يا ترامب…أمس تدّعي أن أمريكا قد أسقطت الإمبراطوريات العظيمة وقمعت الإرهاب..واليوم أنت تحارب (فيروس) لا يرى بالعين المجردة!! ألا تخجل من نفسك”.

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