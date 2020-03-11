الوساطة تعلن عن ضوابط صارمة للتفاوض بين الأطراف بجوبا

أعلنت الوساطة بدولة الجنوب بحسب اليوم التالى أنها اتخذت ضوابط صارمة ومنهجية جديدة للتفاوض بين الأطراف السودانية في منبر جوبا حتى تتمكن من إكمال ما تبقى من ملفات خلال الفترة التي تم تحديدها بشهر واحد.

وقال ضيو مطوك عضو لجنة الوساطة في تصريحات صحفية أمس (الثلاثاء) بجوبا عقب انتهاء جلستي التفاوض لمسار دارفور بشأن مقترح السلطة، اليوم هو أول يوم للتمديد قررنا أن ننهي التفاوض خلال شهر وبدأنا نطبق نظاماً جديداً ومنهجية جديدة تتمثل في تحريك الملفات في وقت واحد،

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وأشار إلى أن التفاوض يُركز على مسارين مسار دارفور والمنطقتين وأعلن أنه عقدت الجلسة الصباحية عن مسار دارفور حول مقترح السلطة والمناقشة سارت بشكل جيد، وأضاف “نأمل أن نصل إلى اتفاق خلال الأربعة أيام المحددة”،

وتابع “أيضاً حركنا ملف التعويضات وهي ورقة من حيث المبدأ متفق عليها والآن تتم مراجعة ورقة التعويضات بشكلها النهائي في الغرفة الثانية للتفاوض”، وأكد أن التفاوض في قضايا السلطة سارت فيه المناقشة بشكل جيد، وفيما يتعلق بتعويضات النازحين قال إن هنالك تقارباً كبير جداً من حيث تفهم الطرفين لهذه القضايا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)