امتهن تربية الأفاعي منذ 20 عاماً وهذه نهاية حياته

توفى سعودي في العقد الرابع من عمره، بعد تعرضه للدغة أفعى سامة كان يقوم بتربيتها في منزله بمنطقة جازان جنوب غرب السعودية.

وعلمت “العربية.نت” أن المتوفى هوايته تربية الثعابين والأفاعي السامة وبعض الحيوانات منذ 20 عاماً، وأحضر الأفعى التي تسببت في مقتله من جبال جازان إلى منزله قبل شهر تقريباً، حيث يقضي أغلب يومه في رعايتها رغم تحذير أشقائه وأصدقائه.

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ولكن تلك الرعاية كانت نهايتها الاثنين، عندما قدم لها وجبتها كالمعتاد، لتباغته بلدغة لم تمهله حتى الوصول للمستشفى لإنقاذ حياته.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )