وزارة الصحة: وضع السودانيين بمصر مطمئن حتى 10 مارس

قالت وزارة الصحة الإتحادية بحسب السودانى إن عدد القادمين للسودان من 25يناير وحتى 9 مارس (920) قادم تمت المتابعة لـ(533) منهم بنسبة 57.9٪، فيما بلغ عدد القادمين ليوم 9 مارس 7 أشخاص تمت المتابعة لعدد 5 منهم بنسبة 71.٪.

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و بلغ عدد الذين تمت متابعتهم لمدة 14 يوم حتى 9 مارس 243 شحص، فضلاً عن متابعة 154 شخص بنسبة 63.4٪.

و أكدت على أن جملة المصريين القادمين للبلاد منذ 25 يناير وحتى 10 مارس عبر مطار الخرطوم 807 شخص، و1417 عبر جميع المعابر.

و في السياق كشفت عن عدم وجود حالات إصابة بفايروس كورونا حتى أمس، وكل الحالات المشتبه فيها هي حالات سالبة، مؤكدة على أن وضع السودانيين بمصر مطمئن حتى 10 مارس وأن هناك متابعة لصحة السودانيين بمصر عبر المسشارية الطبية بسفارة السودان بالقاهره.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)