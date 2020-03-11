الحكومة توقع على إطار للقضاء على العنف الجنسي

وقّعت الحكومة السودانية والأمم المتحدة أمس “الثلاثاء” بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بحسب السودانى على إطار للتعاون المشترك بهدف القضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان.

وتتضمن بنود إطار التعاون التنسيق بين الجانبين لتعزيز التدابير الوقائية وبرامج الاستجابة لحالات العنف الجنسي في المناطق المتضررة من النزاعات.

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بالإضافة لدعم السياسات الوطنية والمحلية والأطر القانونية المتعلقة بذلك وتقوية الأجهزة الوطنية الصحية، العدلية والأمنية ورفع قدراتها لتقوم بدورها في توفير الحماية والعدالة للضحايا ،وذلك تنفيذاً لما ورد في الوثيقة الدستورية في نص المادة 49 (1) منها المتعلقة بحماية حقوق المرأة.

هذا بالإضافة إلى نص المادة 68 (3) من الوثيقة الدستورية والخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) بشأن المرأة، السلام والأمن

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )