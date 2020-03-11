وزير الإعلام: احتجاز عدد من المشتبه بهم في محاولة اغتيال حمدوك بينهم أجانب

الأربعاء 11 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح إنه تم احتجاز عدد من المشتبه بهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بينهم أجانب.



وأضاف صالح، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، "التحريات لا تزال تجري (في محاولة اغتيال حمدوك).. وهناك عدد من المشتبه بهم تم احتجازهم".

وأضاف "فريق الخبراء (الأجانب) وصل صباح اليوم وسينضم لفريق المحققين.. وهذا النوع من الحوادث ليس لنا سابق عهد به".