- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأربعاء 11 مارس 2020
كتب
وكالات
أدانت الصين بشدة، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي وقع في الخرطوم أمس الأول، واستهدف موكب رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - "إن الصين تشعر بالصدمة بشأن الهجوم على موكب رئيس الوزراء السوداني.. ونعارض وندين بشدة أي شكل من أشكال الإرهاب".
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، على تأييد بلاده للسودان بقوة في مواصلة عملية الانتقال السياسي وحماية الأمن والاستقرار الوطنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تدين استهداف موكب رئيس الوزراء السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.