تسليم الدقيق بواسطة إستمارة بجنوب دارفور

الخليج 365 : وجه والي ولاية جنوب دارفور، اللواء هاشم خالد محمود بسحب الترخيص من أصحاب الأفران التي تتلاعب بأوزان الخبز أو تخزن الدقيق وإحالتهم للمحكمة، ووجه الوالي بحصر الدقيق الموزع لكل المخابز بنيالا، وتسليمه يومياً للأفران بواسطة استمارة توضح فيها الكمية وتسلم نسخة منها لأمانة الحكومة بالولاية والمحلية وآلية الدقيق لمتابعة العمل، كما وجه بإيقاف بيع الرغيف التجاري وعدم إنشاء وتصديق مخابز جديدة إلا بعد الحصر. المادة السابقة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاربعاء الموافق 11مارس 2020م

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