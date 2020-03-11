القائم بالاعمال: لاعوائق تمنع الشركات الأمريكية الدخول للسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بحث وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي ابراهيم آفاق التعاون المشترك بين السودان وامريكا في مجال الطاقة والتعدين، جاء ذلك لدي لقائه بالقائم بالأعمال بريان شوكان (Brian W. Shukan) ومساعده.

وبحث اللقاء القضايا الاقتصادية في قطاعات الطاقه، الكهرباء، والنفط والتعدين، وأستعرض الوزير الإصلاحات ومراجعة التشريعات والاتفاقيات، خصوصاً المتعلقه بالتعدين واعمال أسس الشفافية وتطيبق القوانين حتى تكون جاذبه للشركات العالمية .

وأكد القائم بالأعمال بعدم وجود عوائق قانونية تواجه الشركات الأمريكية ودخولها في السودان بعد رفع الحظر الأمريكي، واتفق الطرفان على بذل مزيد من الجهود والتنسيق لجذب القطاع الخاص الأمريكي للإستثمار في السودان عبر الشراكات الذكية.