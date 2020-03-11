إرتفاع كبير في أسعار الاسمنت وندرة في حجم العرض بالأسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قفز سعر طن الاسمنت ببحري أمس لنحو (21 ) ألف جنيه بواقع زيادة بلغت ألفي جنيه على الطن.

وقال تاجر اسمنت ببحري فضل حجب اسمه لـ(السوداني ) أمس، إن هنالك ندرة في الأسمنت نتيجة لتوقف 3 مصانع ” الشمال -السلام – التكامل ” عن الانتاج مما أدى لحدوث فجوة كبيرة في السوق، مبينا أن سعر الجوال( 1050) جنيه

وأوضح بأن هنالك عوامل أثرت على تراجع الانتاج ببعض المصانع العامة لتذبذب الامداد الكهربائي والوقود، واصفا حجم العرض ” بسوق بحري بالضئيل

وأكد تاجر اسمنت وسيخ بسوق السجانة مصطفي محمد أن هنالك ندرة ملحوظة في حجم عرض الأسمنت، وعزا ذلك لتوقف المصانع الثلاثة ومدخلات الانتاج انعكست على تراجع انتاج المصانع العاملة حاليا، مبينا أن سعر الطن قفز لـ(21) ألف جنيه بدلا عن (18) ألف جنيه أما سعر السيخ بالسوق فيتراوح نحو (80- 75 ) ألف جنيه.