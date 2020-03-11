شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: خاطبت نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بنك السودان المركزي وفق إجراءات رسمية، بتجميد حسابات بعض رجال الأعمال وأفراد وشركات يُواجهون بلاغات غسل الأموال. وأبلغت مصادر (الصيحة) أمس، بأنّ وكيل النيابة أحمد سليمان المُشرف على البلاغ أصدر، خطاباً للبنك المركزي بتجميد حسابات رجال أعمال وأفراد وعدد من الشركات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجميد حسابات رجال أعمال وشركات وأفراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.