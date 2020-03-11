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العثور على قنبلة داخل مدرسة بالموردة

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yassir 0 تبليغ

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التاريخ: 11-مارس-2020

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العثور على قنبلة داخل مدرسة بالموردة

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قال شهود عيان عثر طفل على قنبلة داخل مدرسة بمنطقة (الموردة) وقذف بها إلى “خور أبوعنجة” وتداول ناشطون على وسائط التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تجمع العشرات من المواطنين عقب الاعلان عن العثور على قنبلة، وطوقت االشرطة المنطقة، فيما لم تصدر السلطات أي بيان حول الحادثة حتى الآن.

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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