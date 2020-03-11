المركزي يحظر حسابات 128 شركة وأسماء أعمال أبرزها رئيس غرفة الصادرات وجدي ميرغني

وجه بنك السودان المركزي أمس الأول بحجز الحسابات المسجلة للأسماء وأسماء الأعمال والشركات لـ (١٢٨) شركة.

وبحسب المستندات التي تحصلت صحيفة الجريدة على نسخة منها فان أبرز حسابات الشركات التي تم حظرها محجوب

أولاد، بجانب حساب رئيس غرفة الصادرات وجدي ميرغني و شركة المقرن للبترول وشركة الجنيد لمخلفات التعدين، أعمال

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دبيس التجارية ،شركة عدسكو للتجارة والاستثمار والخدمات ، الشهاب للخدمات المحدودة ، أعمال أديسون التجارية ، والجوهرة للإنشاءات والمقاولات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)