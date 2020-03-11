الخليج 365 : وجه بنك السودان المركزي أمس الأول بحجز الحسابات المسجلة للأسماء وأسماء الأعمال والشركات لـ (١٢٨) شركة.

وبحسب المستندات التي تحصلت “الجريدة” على نسخة منها فان أبرز حسابات الشركات التي تم حظرها محجوب أولاد، بجانب حساب رئيس غرفة الصادرات وجدي ميرغني و شركة المقرن للبترول وشركة الجنيد لمخلفات التعدين، أعمال دبيس التجارية ،شركة عدسكو للتجارة والاستثمار والخدمات ، الشهاب للخدمات المحدودة ، أعمال أديسون التجارية ، والجوهرة للإنشاءات والمقاولات. المادة السابقة السودان تتلقى طلبات لإنشاء خمس شركات طيران

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المركزي يحظر حسابات( 128) شركة وأسماء أعمال أبرزها رئيس غرفة الصادرات وجدي ميرغني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.