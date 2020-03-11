ضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزة سيدة قادمة من البرازيل..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اوقفت إدارة جمارك مطار الخرطوم صالة الوصول، سيدة أجنبية قادمة من البرازيل ضبط في حقيبتها الشخصية مايفوق الـ(6) كيلو من مخدر الكوكايين وكشف العميد شرطة طارق عبد الحميد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم (للمكتب الصحفي للشرطة) أن المخدرات ضبطت بحوزة سيدة أجنبية قادمة للبلاد بحجة العمل في السودان لمدة عشرة أيام. موضحاً أن الضبطية تمت من قبل الضباط وضباط الصف والجنود الموجودين بالصالة بالتنسيق التام بين فرع المخدرات والسموم بإدارة جمارك مطار الخرطوم والكلاب البوليسية الجمركية والإدارة العامة للأدلة الجنائية دائرة المختبرات الجنائية.

من جانبه قال العميد شرطة حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد مدير فرع الصالات والتارمك ان الضبطية من الجرائم العابرة للحدود عبر أكثر من دولة يتم التخطيط لها ببراعة ودقة متناهية، واوضح ان المضبوطات من المخدرات كانت مخفية بطريقة إحترافية للتمويه حيث انها ملفوفة بحاجز مطاطي ثم مادة بترولية نفاثة ومن بعد ذلك بعازل بلاستيكي لتفادي الرقابة الإلكتروني وتضليل حاسة الشم لدى الكلاب البوليسية، موضحاً انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بنيابة الجمارك توطئةً لتقديم المتهمة للعدالة الجنائية.