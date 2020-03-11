قناة الهلال قدمت خدمات إعلامية جليلة وعظيمة هزمت محاولات ايقافها.. بقلم محمد أحمد دسوقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*قناة الهلال غطت أنشطة النادي ودافعت عن حقوقه ووثقت لتاريخه وساندت ثوره الشعب بقوه*

*من أجل الكيان صرف الكاردينال على القناة مئات المليارات ولم يربح منها جنيها واحدا*

● تعرضت قناة الهلال التي تعتبر واحدة من أعظم انجازات الكاردينال لحرب شرسة من المعارضة الهلالية الهدامة في حملة هجوم متواصلة طوال السنوات الماضية ضد قيادتها وبرامجها وكوادرها وجملة اتهامات استهدفتها وجودا وكيانا من منطلق الحقد والعداء لرئيس الهلال أشرف الكاردينال ولمديرة القناة فاطمة الصادق اللذان ظلت تلاحقهما الشائعات بسبب الطفرة الكبرى والقفزة الهائلة التي حققتها القناة خلال فترة عملها القصيرة والتي تفوقت فيها على أكبر وأعرق القنوات السودانية بالخدمة الإعلامية المتميزة التي تقدمها لعشرات الملايين من جماهير الهلال داخل الوطن وفي كل أرجاء الدنيا بتغطية كل أنشطة النادي من تمارين للفريق ونقل لمبارياته الخارجية وإتاحة الفرصة لأقطابه وقدامى لاعبيه ومدربيه وصحفييه لمناقشة قضاياه ومشاكله وأزماته بصراحة ووضوح في البرامج المختلفة لدعم الايجابيات ومعالجة السلبيات الفنية والإدارية حتى تندفع المسيرة نحو أهدافها وغاياتها بمشاركة الأهلة بمختلف أفكارهم واتجاهاتهم دون حجر على رأي أو احتكار الاستضافة في البرامج على المؤيدين بل فتح الأبواب على مصراعيها لكل صاحب رأي هدفه مصلحة النادي التي يفترض ان تكون الغاية الأسمى لكل من ينتمي لأكبر وأعرق وأعظم الأندية السودانية .

● ولعل برنامج الصباح الجماهيري الذي يفتح فيه المجال لكل للأهلة لمناقشة أداء الفريق للمباريات والحديث بوضوح عن الثغرات ونقاط الضعف وأداء اللاعبين وأخطاء المدربين وتوجيه النقد لأخطاء وسلبيات الإدارة وانعكاس ذلك على مستوى الفريق دون مقاطعة أو مجادلة لتصبح قناة الهلال المنبر الحر والصوت المعبر لجماهير الهلال عن آراءها في مختلف قضايا النادي الشيء الذي أكسبها مكانة كبرى في قلوب الهلالاب وجعلها موضع الاحترام والتقدير بما تقدمه من برامج هادفة لخدمة النادي .

● وشاركت القناة بقوة في الدفاع عن حقوق الهلال ومكتسباته بالدفوع القانونية والآراء الجريئة الشجاعة ليصل صوتها لكل المسؤولين بتأثيرها القوي والمباشر بالصوت والصورة والمواقف المنطقية والموضوعية المنطلقة من مصلحة النادي والتي تؤكد أن حقوق الهلال لن تضيع مادام وراءها هذه الأصوات القوية .

● لأن الهلال صاحب تاريخ وطني ورياضي وثقافي واجتماعي كبير وعظيم فقد حرصت القناة على توثيق هذا التاريخ باستضافة الرموز والأقطاب وكبار المشجعين وقدامى اللاعبين لتسليط الضوء على نضال رجال النادي ضد الاستعمار وعطاء وتضحيات الإداريين الذين أوصلوا النادي لهذه المرحلة وفاء وتقديرا وعرفانا لجهودهم وتضحياتهم وأيضا بالحديث المتواصل عن مسيرة النجوم الأفذاذ الذين صنعوا مجد هذا الفريق بفنهم وإبداعهم وأكسبوه هذه الشعبية الجارفة .

● إن الأخبار التي يروج لها البعض في قنوات التواصل الاجتماعي عن الحجز على قناة الهلال وإيقافها عن العمل لوجود مخالفات قانونية ومالية وتحقيق الكاردينال لأرباح منها هو حديث عار من الصحة ولا علاقة له بالحقيقة من قريب أو بعيد بل هي أخبار مؤلفة ومفبركة تحركها أحقاد دفينة على النجاحات العظيمة التي حققتها القناة بفضل الأموال الضخمة التي صرفها عليها الكاردينال والتي وصلت لمئات المليارات خدمة للهلال دون انتظار لجنيه واحد كأرباح حين تم شراء الأجهزة بملايين الدولارات وإيجار القمر الصناعي نايل سات بمبلغ ٢٧ ألف دولار أي أكثر من ٣ مليارات شهريا إضافة للمرتبات ونثرية التشغيل والتي تصل لأكثر من مليار ونصف شهريا وبعد كل هذا الصرف الخيالي من أجل الهلال والذي فشلت الدولة في صرفه على قنواتها يسعى البعض لإيقاف القناة التي قدمت خدمات عظيمة للنادي بتغطية نشاطه وأخباره ومعالجة قضاياه والدفاع عن حقوقه والمحافظة على جماهيره وزيادة شعبيته وسط الأطفال والشباب وهو أمر ليس فيه نصلحة للهلال بل هو سيكون الخاسر الأكبر فيه لأن الكاردينال بما يملك من إمكانيات يستطيع أن يؤسس لقناة جديدة تؤدي دورها نحو الهلال باسم جديد بعيدا عن حملات الحقد والاستهداف .