الخليج 365 : اصدر مجلس الوزراء الانتقالي قرار باجازة تقرير فريق العمل الوطني لمعالجة هيكل الأجور ومرتبات العاملين في الدولة للعام 2020م. حيث تمت إجازة المقترح الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور الي ماقيمته (3000) جنيه علي أن يتم التنفيذ علي مرحلتين متتاليتين مدتها ثمانية أشهر أبتداء من أبريل 2020م، مع وضع الضوابط اللازمة بما يحقق التأثير المطلوب، فضلا عن مراجعة الحد الأدنى للأجور سنويا عبر دراسات توضح قياس الأثر في الزيادة السنوية علي تحسين معاش الناس وخفض معدلات التضخم. ودعا القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والحكم الاتحادي والجهات المعنية الاخري اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار بإجازة المقترح الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.