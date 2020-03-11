شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحقق الشرطة حول عثورهم على جسم متفجر مساء اليوم الثلاثاء وذلك بالقرب من احدى المدارس بخور ابوعنجه بضاحية امدرمان وابلغ مصدر مطلع ان احد المواطنين كان قد أبلغ الشرطة بعثورهم على جسم متفجر بالقرب من مدرسة بخور ابوعنجة فور تلقى الشرطة للبلاغ طوقت مكان الحادث وقامت وحدة المتفجرات بوحدة سلاح المهندسين لتفكيك الجسم المتفجرة ومعرفته.

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كانت هذه تفاصيل خبر العثور على قنبلة داخل مدرسة بأمدرمان… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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