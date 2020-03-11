اولتراس قعدت الكاردينال في مواعينه وشاف النجوم عز النهار .. ولسسسسه قادمها هو الاخطر على الاطلاق ..!.. بقلم الرشيد علي عمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• وصم شداد اتحاده بانه يحفز على استخدام كل الوسائل القذرة ولا باس ان نال ناديا ما البطولة عبر المكاتب لا الملاعب ..

• شداد الذي كان مثالا للنزاهة والنقاء وطهارة الممارسة ينبرش ويعترف انه كان يخادع الرياضيين طيلة عهوده وانه الابعد عن هذه الصفات المحترمة ..

• شداد الذي ظل يسخر من خصومه بكل استهتار ويعتلي منابر الافتراء مستغلا جهالة البعض انتاشه قلم موصوم بالفساد في كل ممارسة سعى اليها وصفع في اي تحدي ومعروف انه لا يعيش الا في المياه العكرة التي يتربص بها كل حين ليتفشخر بها ذاتيا لارواء غليل في داخله غريب التكوين ..

• هذا القلم للاسف الشديد وبكل ترهاته المعروفة وجه اعنف صفعة للرجل المسكين وجعله يهزي ويبرطم ويتمتم وينهزم شر هزيمة لم تحدث قط لرئيس اتحاد من قبل ..

• اسف عميق والله ..

• ورجل استحق الرثاء بكل معانيه ..

• والحمد لله ان انكشف للجميع لان كل الرياضيين كانوا يحسبونه الافهم في وسطهم فطلع مجرد اداري فاشل مهزوم في مواقفه وسياساته وحضوره ..

• وهو ما يجعلنا نطالب بضرورة ابعاد هذا الرجل عن اتحاد الكرة وباسرع فرصة ..

• هذا الرجل وكل حاشيته التي تطيعه بلا فهم ينبغي ان يرحلوا غير ماسوف عليهم لانهم سبب انحطاط المنشط وتضعضعه وانهياره الممتد ..

• وفعلا اي شىء يرد من قبل العهد البائد يلقننا الدروس المستفادة وان طال امده ..

• فلولا امانة الرياضة الكيزانية لما حلم شداد بالعودة الى الاتحاد ولظل يلتقي اصحابه في بلكونته ليلا ليسرد الحكايات ويمثل عليهم دور الرائد الذي لا يكذب اهله ..

• الرياضة عموما تحتاج الى اعنف ثورة شبابية لتطهير رواقها مما اصابها من دمار سواء على صعيد الاتحادات او الاندية ..

• نصنع في الاسماء الادارية وعوضا عن ان تقدم ما يفيد نراها تحمل معاول جهلها لتقع به على راس الرياضة المكلومة ..

• صدقوني بخلاف التطهير فلن تقوم لنا قائمة ..

• وعلى كل المناطق التي بها اتحادات ان تعمل منذ الان على تغيير خارطة كل المجموعة الادارية الحالية والاستعاضة بشباب وثاب صاحب طموحات وعدم القلق من الخبرة فانها عادة تكتسب بالممارسة ..

• مسالة ان نرهن ارادتنا الرياضية لاسماء اتت بها الصدفة الى حكم الاندية او الاتحادات لابد ان تتغير ونعمل جميعنا على الدفع بمجموعة شبابية مستنيرة وخاصة ان الاجيال الجديدة لا تنقصها المعرفة ولديها افكار تفوق الجميع لانهم مطلعين ومثقفين والاسفير منحهم الكثير …

• وتجربة اولتراس هلال تمنحنا المؤشرات الايجابية بان هذا الجيل لديه عقول ذهبية وبقليل من الاجتهاد يمكن ان يقدموا ما نعجز عن تقديمه خلال عشرات السنوات ..

• اولتراس هلال عصامية التكوين والفكرة والمشاركات وبنت نفسها بنفسها وتمتلك عقولا كبيرة تعرف كيف ومتى تتخذ القرار ولا تتعامل ابدا بردود افعال منفلته كما يعتقد البعض ..

• نعم لا وجود لكمال منشود وهنالك بعض الهنات العابره ولكن اغلب حضورها اكثر من رائع ويكفيها فخرا انها حركت ساكن الهلال واستطاعت ان تصنع رايا عاما قويا جعل الادارة الهلالية ترتجف من اعلى راسها حتى اخمص اقدامها ومن يقول غير ذلك لا يقرا جيدا راهن الاحداث ..

• اولتراس هزت الكاردينال وهزمته هزيمة نكراء وجعلته يتحسس كرسيه وينتبه ان الهلال لحمه مر ولن يتلاعب به اي فرد مهما اوتي من قوة وكما المثل ( قعدوه في مواعينه ) والاهم وما لا يعرفه البعض ان الاخطر منها لم يات بعد ..

• واشرف كان لابد ان يقعد في مواعينه لانه افترى وتكبر وانتفخت اوداجه زيفا واعتقد انه يملك الهلال بكل طغيان بغيض ولا ينبغي لاحد ان يراجعه او يقول امامه لا ..

• ويا ليت ان قرا اشرف كتاب من سبقه من الرؤوساء ..

• ويا ليت ان حكى له احد كيف استقبل الكبير حسن هلال وفد تنظيم فجر الغد الذي جاء من الريف الشمالي عقب احتفالية حماة الهلال وصفت بغير المسبوقه الى مكان العزاء فاستقبلها افضل استقبال ورغم الفاجعه المؤلمة التي جعلت كل الاسرة تعيش الذهول حتى الان فانه اصر على مخاطبة الوفد بحديث قوي ومعبر وابوي وكامل دسم الهلالية ..

• حسن هلال وهو يقبع في مرتع حزن عميق يمزق دواخله يصر على ان يخاطب وفد فجر الغد متحاملا على المه الخاص ويعلن انه يدعم الفكرة والمجهودات والبرنامج ويفاجىء كوارتي وحراكه ويضع خبراته التراكمية تحت يده ..

• شخصيا تعاقبت مع وفد التنظيم اذ انني سبقتهم لاداء واجب العزاء ووجدت الرئيس حسن هلال وابنه محمد في حالة من الذهول غير المسبوق وهما يسردا رحيل عميدة الاسرة ولم اتوقع قط ان يكون في حالة تسمح له الالتفات الى الهلال ..

• كنت اعلم جيدا ان هذا الرجل غير في كل شىء وان تاريخه يحكي عن روعة ينبغي ان تدرس للاجيال ويكفيه والله موقفه المشهود وهو يتنحى ومجلسه لاجل لم شمل ابناء النادي مع ان مكتسباته منحته الحق في الاعتراض ومواصلة المسيرة ..

• رئيس النادي عندما يزاول مهنته تكليفا فانه يسير على درب حسن هلال ..

• ورئيس النادي عندما ينظر الى المنصب من زاوية التشريف فانه من عينة زولنا الحالي الذي يعتقد الهلال تلك القيافه السابحه في بحور الهيافه .. فرق مؤلم اليس كذلك …؟

• كوارتي يحكي لي بنبرة باكيه بانه لا يستطيع وصف شعوره الخاص وحسن هلال يخاطب جمعهم الكريم بمنتهى الادب والمحبه والنقاء ويردد معقوله الهلال فيه ناس بهذه الروعة يا استاذ ..؟

• واجيب عليه وانت لسه شفت حاجه لان الهلال متخم بنوعية من ارقى الرجال في كل الاجيال والقادم دائما احلى ان شاء الله ..

• نعود للقول بان الاجيال الحالية قادرة على ان تطوع المستحيل وتقود دفة الرياضة وتخلصنا من قباحة الممارسات الادارية الحالية ..

• واعتقد ان اول من يناشد هي الوزارة الرياضية وان كنت اشك ان بت البوشي مؤهلة للقيام بالدور لانها منذ ان اتت فلا شبهة بصمة او عمل تشكر عليه بل تقضي وقتها تمارس الدور التشريفي لا ابعد عن ذلك ..

• بت البوشي لا تعبر عن اهل الكار ولقد اتت عبر شغل المحاصصات الممتدة في كل العهود ..

• وقحت لم تختلف كثيرا عن الانقاذ لان لا فرق بين البوشي واسامه ونسي وهاشم هرون واليسع وبتاع الثقافه داك وغيرهم وغيرهم ..

• وزيرة تحتاج الى دروس تقوية لانها راسبة في اي امتحان حتى الان الا ولما قدل الكاردينال في الهلال على كيفه وزينة شباب النادي يعتصمون في النادي دون ان تتكرم بزيارة واحده اليهم لمعرفة احوالهم والتباحث في قضيتهم ..

• اليس للوزيرة مستشارين ينورونها بما يحدث في رواق الهلال ..؟

• الا يقرا لها احد تبعات الموقف وما يمكن ان يفضي اليه اذا تحول الامر من اعتصام الى شىء اخر في المدرجات ..؟

• الم تسمع الوزيرة بما حدث في بورسعيد المصرية والماساة التي نسبت لاولتراس الاهلي المصري وراح ضحيتها اكثر من 72 ضحية ..؟

• كلموها ..

• نوروها ..

• او فليعترف انس الناطق وشلته انهم احدى كتائب كردنه في الوزارة وكما كتيبة المفوض الذي ازالته لجنة ازالة التمكين ورمت به في الشارع ..؟ ابقوا معي .. !

و … للشريان ختام .. !

• الريف الشمالي اكرم وفادة تنظيم فجر الغد وجعل لسانهم يلهج بالشكر ..

• التنظيم كان حريصا على ان يصطحب معه لفيف بارز من اروع لاعبي الهلال عبر مختلف الاجيال ويكفي ان يكون في الطليعة كباتن بقامة عبده الشيخ وطارق احمد ادم وصديق الرميلة وعادل العوني ومصطفى اقجي وعبد المعطي يا للروعة ويا لوفاء فجر الغد النابضه بكل قيم الوفاء ..

• ويحدثني الحبيب كبوتش عن مشهد لوزير الدفاع وهو يتخلى عن مقعده لكابتن عبده الشيخ ويبرر بكل ادب انه كابتنه ولابد ان يجد منه الاحترام ..

• هكذا تربوا في الهلال ..

• وكم من مشهد رايته من قبل واخرها لهيثم مصطفى مع عصام علي الريح في تمرين الجامعه حيث كان يصر ان يمنحه كامل دسم الاحترام بحكم انه كان كابتنه يوما من الايام ..

• وزير الدفاع طارق احمد ادم هو الذي كان مرتديا الشارة في اعظم انجازين للهلال منذ النشأة 87 و92 وهاهو يلقن الجميع معنى التواضع ليؤكد انه سيظل ذاك المبهر عطاء ووفاء وقيما ..

• قلت لكوارتي حرام عليكم كان ينبغي ان تمتعوا الريف الشمالي بمباراة شيقه ومبلغ علمي ان المجموعة التي كانت هنالك تؤدي التمارين بانتظام ..

• عموما فان العيلفون موعودة بلفيف من هذه الاجيال الذهبية على ارض الملعب عند لقاءها بتنظيم فجر الغد وتكريم كوارتي كما الوعد السابق ..

• اهلنا في وادي النيل لديهم ملعبا سندسيا بنجيل طبيعي ومسورا بطريقة زاهية ويعبر تماما عن انسان المنطقه الذي اشتهر بالابداع في كل المجالات ..

• وادي النيل قدمت درسا لكل المناطق بان الاعتماد على العشب الاصطناعي اكبر خطا يدمر المواهب الكروية وعليهم الاستفادة من ارضنا الخصبة التي تحتاج فقط الى عقل نير وسواعد شابه وفهم احترافي .. يوم شكركم ما يجي يا اهل الشريف ..

• يا ليت القابعين في الاتحاد العام او اتحاد الخرطوم يقومون بزيارة لملعب وادي النيل ليعرفوا عظمة انسان السودان عندما يعزم على تقديم ما يفيد وطنه ..

• عشب اصطناعي وفي قلب مقرن النيلين معقوله بس يا ناس ..؟

• رحم الله الاداري الفذ عوض احمد طه ولقد احال من قبل ملعب كلية التربية الى سندس اخضر سر كل الناظرين وبابسط مجهود ..

• تعلموا من الرياضيين ببري الشريف ايها الخاملين ..

• ولينا حق فمن غيرنا اهل البراري ومن مارس اللعبه قبلنا ..؟

• وساظل اكررها … متى ما نبذ اهل البراري التعصب والتئم شمل اندية المنطقة فان بري ستعود بمسماها القديم والقها الزاهي لتحطم كل التوقعات وتنال قصب السبق في كل الانجازات ..

• و.. يوما ما ستعود ..

• شطبنا .. !