مهمة اللواء عباس كامل في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ظلت العلاقات السودانية المصرية تتأرجح من وضع الى آخر دون ان تستقر فى حالة واحدة لسنوات طويلة والناس كلها تشهد على ذلك ، وكان هذا هو الوضع فى ظل النظام السابق وحتى فى هذا العهد الجديد بقيت العلاقات متأرجحة ولم تستقر وتثبت فى محطة محددة فمرة سيئة واخرى حسنة ومرة مابين هذا وذاك ، لكن أصعب الاوضاع التى عاشتها العلاقات السودانية المصرية تمثلت فى الخلاف حول سد النهضة سواء فى العهد البائد أو الحالى ، ومؤخرا جرى انتقاد مصرى حاد لموقف السودان الذى اعتبر مؤيدا لاثيوبيا فى قرارها الذى حددت فيه توقيت تعبئة الخزان وبعض التفاصيل الاخرى الصغيرة فى وجهات النظر بين مصر واثيوبيا والتى قرر السودان ان يقف فيها الى جانب مايحقق مصالحه دون نظر الى رضى هذا أو سخط ذاك باعتبار ان السودان دولة ذات سيادة وغير مطلوب منها ان تراعى مصالح غيرها وانما تعمل وفقا لما تمليه عليها مصالحها وما تراه مفيدا لها ، وليس لمصر أو غيرها الحق فى الغضب من الموقف السوداني مع التأكيد على ان السودان لايسعى الى الاضرار بأحد ولا المساس بجهة.

اعلاميون وناشطون مصريون وعرب انتقدوا ما راوه موقفا سودانيا مؤيدا لاثيوبيا وهو ما لم يقبله السودانيون على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم اذ ليس لاحد الحق فى ان يحدد لهم موقفهم وتوجههم ، وقد انتظمت مواقع التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الاعلام حملة سودانية منظمة لاسكات المصريين ولجمهم عن تعديهم وايقافهم فى حدهم وهذا ما رايناه واضحا فى الايام الأخيرة حتى ان المصريين خففوا العيار وقللوا انتقادهم بل ان البعض سواء فى السودان أو مصر قد فهموا من زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل للخرطوم ولقاءه المسؤليين فهموا انه يأتى فى اطار الاعتذار وتبيين الموقف المصرى الرسمى .

اللواء عباس كامل وصل الخرطوم وإلتقي رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو كل علي حده بالقصر الجمهوري ،

وتباحث الطرفان فى الملفات المشتركة وقضايا عربية وافريقية وضرورة تنسيق مواقف الطرفين بشانها فى كل المحافل .

وقد أوضح الفريق أول جمال عبد المجيد مدير المخابرات الوطني، أن مدير المخابرات العامة المصرية نقل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الي شقيقة الرئيس عبد الفتاح البرهان تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأبان عبد المجيد ان الرسالة أكدت وقوف مصر وتضامنها مع الحكومة الانتقالية والأشقاء في السودان في مواجهة المحاولة الإرهابية التي تعرض لها رئيس الوزراء وان مصر تدعم الإستقرار السودان.

البعض اعتبروا ان اللواء كامل جاء الى الخرطوم بمهمة اخرى لم يتم الكشف عنها ولايستبعدون ان تكون مرتبطة بالتوتر الاخير بين البلدين .