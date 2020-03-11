الهلال امام الخيالة لتعزيز الصدارة.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ ديديه يعود لخط الدفاع في غياب الطرف الطائر

▪︎ ٨ من نجوم الهلال بعد المباراة ينضمون للمنتخب الوطني

▪︎ جمال سالم يلحق بمنتخب الرافعات لمواجهة منتخب الجنوب

▪︎ رسميا مباراة منتخبنا وغانا في الجوهرة الزرقاء

▪︎ هلال الابيض يكتسح الفرسان بثلاثية ويزيح المريخ من الوصافة

▪︎ ٣ من نجوم اهلي شندي ينضمون للمنتخب ويفتقدهم الفريق في الممتاز

▪︎ المريخ في مواجهة الشرطة القضارف لاسترداد الوصافة ،،،

▪︎ موقف الشرطة لا يسمح بالتفريط والمريخ يبحث عن التعويض

▪︎ مفارقات قائمة المنتخب لا يوجد لاعب من الامل قاهر القمة صاحب المركز الرابع

▪︎ ابعاد الحارس اكرم رغم الإعلان عن اختياره ولاول مرة حارسان من فريق واحد ،،

▪︎ أزمة الكرة في مدني الى أمتى ومتى يعود الرومان وسيد الاتيام ،،!؟

▪︎ الرابطة وأهلي عطبرة وهلال كادقلي في خطر ،،،!!؟

▪︎ صراعات حاسمة في ابطال اوربا لبلوغ ربع النهائي ،،

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# يواصل الممتاز انطلاقته وفي اخر ظهور للقمة هلال مريخ قبل التفرغ للمنتخب ومواجهتي غانا،،

يستقبل الهلال مساءا الخيالة هلال الفاشر لتعزيز موقعه الصداري وهو يبتعد عن المريخ نقاطا واهدافا ،،

والمريخ يلعب في القضارف في مواجهة الشرطة الفريق العنيد جداً على ملعبه وموقفه في الروليت صعب ولابد من البحث عن النقاط والنجاة

والمريخ الان ثالثا للروليت ، حتى الوصافة فقدها ولو مؤقتا بعد فوز هلال الابيض بالامس على اهلي الخرطوم الفرسان بثلاثية دون مقابل ،،

مباراتا القمة الابرز في هذه الجولة وصراع الصدارة

الهلال قدم مستويات طيبة وحقق انتصارات مهمة على منافسيه داخل الجوهرة الزرقاء وخارجها وأصبح نجومه ينافسون بعضهم بعضا من اجل الدخول للتشكيلة وحتى صراع الهدافين يتزعمه ثلاثة من لاعبي الهلال ولا تزال الفرص والجولات كبيرة وقادمة ،،

في غياب اطهر الطاهر الموقوف لتراكم الكروت يعود ديديه لقلب الدفاع مع عبداللطيف بويا و يتحول السمؤال للطرف الأيمن ويشارك فارس في الطرف الأيسر

فارس يلعب هذه الايام بمعنويات العودة لتشكيلة المنتخب والتفوق على لاعب المريخ بيبو الذي ابعد وابعد معه ايضا الطرف الأيمن الجديد وليد ليبيا بعد تألق اطهر الطاهر في هذه الخانة مع السمؤال ،،،

في الوسط توقع لعودة الشغيل او الدفع باللاعب مؤمن عصام ،،،

وهناك ابوعاقلة والمايسترو R3 رؤوف ، مع سليم وبشة الصغير

واختيارات المنتخب تظلم رؤوف صاحب المستوى الثابت والتألق ،،

في المقدمة الهجومية الثنائي المتألق الضي والشعلة

عودة النجمان لظاهرة التهديف في المباريات الاخيرة قوة دفع كبيرة للهلال

والشعار المرفوع من الجهاز الفني عدم التفريط واللعب بقتال والشعار المرفوع من اللاعبين “الردم ” ،،كما حدث في لقاء الرابطة كوستي الاخير والفوز بخماسية نظيفة ،،

المباراة تحدى جدبد للحارس جمال سالم للاحتفاظ بالشباك نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي ،،،

الهلال فرط في نقاط سهلة وواتته الفرصة مجددا والمطلوب عدم التراجع والعودة للنزيف ،،،

الهلال حقق اغلى النقاط خارج ملعبه في عطبرة من الفلاح وفي بورتسودان امام حي العرب وتنتظره مواجهات شرسة في شندي والأبيض والفاشر ونيالا لابد من حسمها جميعا بجانب نقاط الارض ،،

بعد المباراة ينضم ٨ من لاعبي الهلال للمنتخب ، رباعي الهلال خط الدفاع بكامله اطهر والسمؤال وبويا وفارس مع ثنائي الوسط ابوعاقلة والشغيل ويضاف لهم ثنائي الهجوم الضي والشعلة

وواضح ان فرنسي المنتخب الجديد لم يشاهد او شاهد وغيب في الاختيارات والإضافات الجديدة عدم اختيار مايسترو وسط الهلال عبدالرؤوف متصدر هدافي الممتاز وصاحب المستوى الثابت والذي سجل في الاهلي القاهري

ويلاحظ ايضا غياب وعدم اختيار اي لاعب من الامل قاهر القمة وصاحب المركز الرابع في الروليت ،،وحتى نجمه اكرم الذي اختير مؤخراً ابعد من القائمة النهائية المسافرة ،،

وتلاحظ ولاول مرة اختيار حارسين من فريق واحد للمنتخب ابوعشرين ومنجد النيل ،،،

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لحن الختام

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# منعا لفوضى الشكاوي وبالتمرير تقرر التعديل في لائحة الممتاز. مادة تقديم الشكاوي بان يكون التوقيع للرئيس او اثنين من أعضاء المجلس ،،

# قررت دائرة الكرة في الهلال استدعاء الحارس أبوجا ،،وقبل التحقيق مع اللاعب ومعاقبته ، المطلوب تسليم اللاعب حافز تصعيده للفريق الاول ،،

# اصبح تسليم الحوافز والمرتبات للاعبين تأتي بأوامر من رئيس النادي الكاردينال في وقت من المفترض فيه ان يكون الامر عاديا ويتم بصورة روتينية ،،

الاهم في النهاية ان يستلم اللاعبين المرتبات والحوافز في مواعيدها نحن الان اقتربنا من بداية الثلث الثاني في الشهر ،،

# قال البعض اذا كان الهلال سيشارك في البطولة الافريقية الابطال بنفس هذه الاسماء ومستوى المحترفين والمدربين فمن الافضل ان يشارك في الكونفدرالية ،،

ونحن نقول الكونفدرالية أساسا في طريقنا اذا فشلنا من وصول مجموعات الابطال ولكن كيفية تخطى الدور التمهيدي ،،

# اخيراً او فلنقل من جديد عادت الجوهرة الزرقاء لتقام عليها مباراة منتخبنا في مواجهة غانا ٣١ من هذا الشهر في تصفيات المجموعة لامم افريقيا ،،

نتمنى ان نلعب في مواجهة غانا بوضعها الحالي وليس اسمها الكبير فقط والذي افتقد الفريق بابتعاد واعتزال عدد كبير من النجوم وابرز الموجودين حاليا في فرق متواضعة وفرق درجات اصغر في اوربا وغير مشهورة ،،

فرصة لنجومنا الدوافع الكبيرة المعروفة للتخطي ومواصلة المسير وتعزيز المراكز المتقدمة ،،

# هلال الابيض أطاح بأهلي الخرطوم وفاز عليه بثلاثية نظيفة رافعا رصيده الى ٤٥ نقطة نفس رصيد المريخ وفارق الأهداف ولكن هلال الابيض يتفوق بتسجيله اهداف اكثر من المريخ في الممتاز

المريخ ولو فاز اليوم على الشرطة لن يبلغ الصدارة المؤقتة قبل مباراة الهلال ، لان الهلال يتفوق بفارق ٩ اهداف ، وبالتالي مطلوب من المريخ الفوز بعشرة نظيفة وهذا مستحيل حتى ولو لعب الشرطة بدون حارس مرمى وكان الحكم المسلمي مدرب الفريق ،،

هلال الابيض لن يتوقف من الممتاز لان الاختيار من لاعبيه واحد وسيفتقده في المباريات القادمة ،،بينما سيفقد اهلي شندي ثلاثة من لاعبيه الحارس اسحق وكردمان وياسر مزمل ومع هذا حسب اللائحة سيلعب الممتاز في غياب الثلاثي،،

من المريخ تم اختيار ٧ لاعبين ابوعشرين ومنجد النيل وأمير كمال ورمضان عجب والتش ومحمد الرشيد وضياء الدين

من الخرطوم الوطني معاذ القوز وحسين الجريف ،،

ثلاثي الاحتراف الخارجي الغربال و ويسن حامد و طيفور سينضمون للمنتخب في غانا ،،،

# من خلال الروليت ونحن ندخل في الاسبوع الثامن من الدورة الثانية ان الثلاثي اهلي عطبرة والرابطة كوستي و هلال كادقلي مهددة بالهبوط او اللعب ملحق البقاء او الهبوط ،،

# عودة هلال بورتسودان للممتاز أصبحت وشيكة فمن يرافقه من الرباعي ودنوباوي وتوتي وحيدوب وسبدو ،،

امر مؤسف ان تكون مدني بعيدة عن الممتاز

ومتى يعود سيد الاتيام والرومان ،،

فرق الأوسط وبالذات مدني والحصاحيصا انشغلت بالصراعات والانتخابات وفرطت كثيراً والان ستلحق بها كوستي ،،

هل من إنقاذ بدلا من تحميل المشكلة لاتحاد البروف شداد ،،

متى تعود مدني ومتى تصحو الحصاحيصا وهل تلحق كرستي بنفسها قبل فوات الأوان ،،

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الحالة

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# في مباريات حاسمة من ابطال اوربا يريد اتلانتا الايطالي وفي مباراة صامتة في اسبانيا ان يؤكد تأهله وجدارته على حساب فالنسيا بعد فوزه ذهابا في ايطاليا برباعية لهدف ،،

فرق اسبانيا في خطر بعد النتائج الباهتة في الذهاب رغم فوز البعض ، اتلتكو بهدف على ليفربول قد لا يكون كافيا في ملعب الليفر ، وبرشلونة يستقبل نابولي بعد تعادلهما بهدف لكل في ايطاليا ، والريال خسر على ملعبه بهدفين لهدف امام السيتي فماذا سيفعل في مدينة مانشيستر ملعب الاتحاد ،،

وفي اليوربا ليغ ايضا ستقام مباراة روما وإشبيلية من دون جمهور

يلعب اليوم ايضا لايبزيج الألماني مع توتنهام في تحدي لمورينو لتدارك الخسارة في الذهاب بهدف على ملعبه ،،

غدا يلعب باريس سان جيرمان في مواجهة بروسيا دورتموند في مباراة الاتجاه الواحد للفريق الباريسي الفوز ولا شيء غيره ،،،

# بسبب الكورونا اصبح حتى حكام ايطاليا ممنوعون من السفر وإدارة مباريات في ابطال اوربا واليوربا ليج ،،

# اصبح الممتاز الانجليزي الوحيد الذي يلعب بجمهور رغم انتشار فيروس كورونا في اوربا ،،والجديد فقط من المحاذير عدم المصافحات

# من ظواهر ابطال افريقيا ان اكثر فريقين مرشحين للقب ودعا من ربع النهائي مازيمبي والترجي

والملاحظة الاهم ان ثواني المجموعات الاربعة هم من تأهلوا لنصف النهائي

والاغرب من كل هذا ان المدرب جاريدو والذي سبق وان درب الاهلي القاهري والنجم الساحلي و الرجاء المغربي ، سيقود الوداد في مواجهة الاهلي القاهري درب فريقين يتواجدان في ربع النهائي ،والان مع الوداد ،،،

أصبحت مصر والمغرب طرفا في نهائي الابطال او ان يكون النهائي من بلد واحد اهلي زمالك ، او وداد رجاء ،،

معظم الترشيحات السابقة لم تصدق ،،فكيف سيكون الوضع الجديد

الزمالك في مواجهة الرجاء المغربي ، والاهلى في مواجهة الوداد المغربي ،،