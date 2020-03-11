انصار الله باتوا قوة عظمى .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صور مشرفة يرسمها الشعب اليمنى وهو يصمد فى وجه العدوان الكونى عليه منذ سنوات ، بل ويتحول من نقطة الدفاع عن بلده الى المبادرة بالهجوم ورد العدوان وردع المعتدين وتسطير اعظم الملاحم فى الميدان وتسجيل انتصارات كبرى اذهلت العالم هذا غير النجاحات الواضحة جدا فى مجال الصواريخ الباليستية والطيران المسير مما قلب الطاولة على المعتدين واربك اسيادهم فى امريكا والكيان الصهيونى وعموم الغرب المنافق .

بات العالم اليوم يدرك جيدا – الراضى و الرافض – ان انصار الله باتوا قوة عظمى وان قلوب خصومهم يسكنها الخوف والانكسار ، أما الاحرار فيشعرون بالعز والفخار وهم يرون هؤلاء المدافعين عن ارضهم وعرضهم وكرامتهم يتقدمون من نجاح الى نجاح ومن نصر الى نصر زحفا نحو النصر الأكبر ودحر الغزاة وطرد المعتدين قريبا بإذن الله.

لم يتوقع الكثيرون ان يقف الشعب اليمنى المجاهد الصامد بوجه هذا التحالف الكوني الطويل العريض ومعه مئات الاف المرتزقة من كل اصقاع الارض وتشارك فيه امبراطوريات المال والسلاح ولكن التوفيق الربانى للمستضعفين حقق هذا النصر الكبير الذى افرح الاحرار فى كل مكان – والحمد لله رب العالمين – وجعلهم يدعون ربهم ان يتم نصره المؤزر لعباده المظلومين وإن يرد كيد المستكبرين ويكسر شوكتهم .

العالم بأسره – إلا قلة قليلة جدا – كان على قناعة تامة ان التحالف سيحسم المعركة لصالحه خلال شهر على الاكثر في اسوء الاحوال !! وهانحن الان فى العام السادس من الحرب ونشاهد بام اعيننا الى أين تسير الامور وماهى حقيقة الاوضاع على الأرض .

مبروك لانصار الله وعموم احرار اليمن وحق لكم ان تفخروا بانفسكم فقد صرتم في نظر اعدائكم قوة عظمى لن يستطيعوا هزيمتها مهما امتلكوا من امكانات ، ربحتم قبل ان تنتهي المعركة وعدوكم بات الان يشعر بالضعف والهزيمة في اعماق اعماقه ويحاول ان يرفع من روحه المعنوية باي طريقة يساعده اعلامه الكاذب الذى يفبرك الاحداث ويختلق الوقائع وماهى إلا أيام وينكشف الزيف وتنجلى الحقيقة ناصعة جلية وهناك يخسر المبطلون.