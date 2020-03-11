تجمع المهنيين محل سخرية الناس

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انهالت تعليقات كثيرة وساخرة جدا على دعوة تجمع المهنيين للناس الى الخروج فى مليونية تنديد بمحاولة اغتيال الدكتور حمدوك واعلان تأييد الحكومة والوقوف بوجه أى مؤامرات تستهدفها .

تعليقات المتابعين لصفحة تجمع المهنيين على الفيس بوك على الدعوة للخروج فى المليونية جاءت ساخرة جدا ومتهكمة ولا تخلو من طرفة احيانا وهو الأمر الذى ازعج انصار الحكومة واعضاء تجمع المهنيين من طريقة تعامل الناس مع دعوتهم وتهكمهم عليهم.

اعداد كبيرة من المعلقين استنكروا الدعوة للخروج فى المليونية وسط انعدام المواصلات ومعاناة الناس مع صفوف الرغيف والوقود والغاز وغيرها من الازمات المتلاحقة

التى يعيشها الناس .

المراقبون اعتبروا ان حملة الانتقاد الواسعة التى تعرض لها تجمع المهنيين هى الأعنف منذ إنشاء الصفحة الرسمية

ومن الغرابة ان منشور الدعوة للمليونية لقى تفاعلا كبيرا جدا من المتابعين اذ بلغ عدد التعليقات عليه اكثر من أربعة ألف تعليق ولا تزال في زيادة مضطردة ساعة بساعة.

أما اقسى التعليقات واكثرها غلظة فقد جاءت على النحو التالى :

قرأت البيان المسخرة لتجمع المهنيين وحزنت جداً.. في اي مكان في كوكب الأرض أو الكواكب المجاورة اذا حدث تفجير تتم دعوة المواطنين إلى التزام أماكنهم ريثما يتم التأكد من عدم وجود قنابل أو سيارات مفخخة أخرى، لكن تجمع الوهميين دعا المواطنين للنزول للشارع!!

وهذا لا يخرج من أحد إحتمالين:

١/ أن تجمع الموهومين لا يبالي بحياة الإنسان السوداني وليس حريصا على سلامته وانما هو بالنسبة له أداه لتحقيق أهدافه.

٢/ ان تجمع المستهبلين متأكد تماماً انه لا خطورة على الشعب لأنه يعلم أن محاولة الاغتيال غير حقيقية ولا بأس أن يستفيد منها لاستعادة بريقه القديم الذي صدأ مع الأيام !”

“لا والله عندنا صف رغيف من صلاة الفجر