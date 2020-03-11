اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

موسكو تدين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف عبدالله حمدوك

0 نشر
-- 0 تبليغ

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن إدانتها للعمل الإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مشيرة إلى أن هدف العمل هو “زعزعة الاستقرار” في السودان.
وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء: “ندين بحزم العملية الإرهابية التي نفذت في عاصمة السودان، التي هدفها زعزعة الأوضاع السياسية الداخلية في البلاد”.
وأضافت أن “الطابع الاستفزازي لهذه العملية الإجرامية، التي ارتكبت في ظروف المرحلة الانتقالية الصعبة التي يعيشها السودان، واضح”.
وأكدت موسكو “دعمها لنهج القيادة السودانية الرامي إلى تحقيق التوافق الوطني وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تواجه البلاد”.
يذكر أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك نجا من محاولة اغتيال في الخرطوم يوم 9 مارس الجاري، حين استهدف تفجير موكبه، ثم تعرض لإطلاق نار.

RT

المادة السابقةإيران تعلن عن إنتاج دواء لعلاج المصابين بفيروس “كورونا”
المقالة القادمةعناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 11 مارس 2020م
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تدين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف عبدالله حمدوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا