الخارجية الإيرانية تدعو السعودية إلى عدم إقحام كورونا في الخلافات السياسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، السعودية إلى تجنب تسييس فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” وإشاعة أخبار غير صحيحة.

طهران – سبوتنيك. قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، رداً على سؤال وكالة “سبوتنيك” حول إدعاء السعودية بشأن عدم وضع أختام في جوازات سفر المواطنين السعوديين “إن هذا الموضوع لا علاقة له بمواطنين معينين أو بموضوع كورونا، ونحن نوصي السعودية بالامتناع عن تسييس مرض كورونا وإشاعة أخبار غير صحيحة”.

وأوضح موسوي أن “لوائح التأشيرة الإلكترونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي نفسها بالنسبة لمواطني جميع البلدان باستثناء حاملي جوازات السفر البريطانية والأمريكية والكندية، ووفقاً لنظام التأشيرات في العديد من البلدان المتقدمة، يتم الابتعاد عن وضع علامات وأختام الدخول والخروج على جوازات السفر”.