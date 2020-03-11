الاتحاد الإفريقي يدعو للتوصل إلى “صفقة عادلة مفيدة للجميع” بشأن سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجرى وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارجاشيو، محادثات مع موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أمس الاثنين.

وذكرت الخارجية الإثيوبية في بيان أن اللقاء تركز على المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وأكد الوزير مجددا ضرورة مواصلة المفاوضات بناء على مبدأ الاستخدام العادل والمنصف والمعقول للموارد الطبيعية العابرة للحدود.

من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على أن التفاوض بشأن سد النهضة يجب أن يتوصل إلى صفقة عادلة يستفيد منها جميع أصحاب المصلحة.

وفي 7 مارس/ آذار الجاري، طالب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، إثيوبيا والسودان ومصر، بالسعي لإيجاد صيغة توافقية لتجاوز الخلافات، بشأن ملف سد النهضة.