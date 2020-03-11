عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 11 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

الشرطة: المادة المتفجّرة في محاولة اغتيال حمدوك مصنوعة محليًا

كشف امتحانين يطيح بمدير الأساس بغرب كردفان

العثور على قنبلة داخل مدرسة بالموردة

حمدوك رئيسًا للآلية الاقتصادية بدلاً عن حميدتي

المركزي يحظر حسابات”128″ شركة وأسماء أعمال أبرزها رئيس غرفة الصادرات وجدي ميرغني

أخبار اليوم

الشرطة تكشف معلومات جديدة عن المحاولة الفاشلة لإغتيال حمدوك.

مجلس الوزراء يجيز تقرير معالجة هيكل الاجور ومرتبات العاملين.

اسر شهداء ثورة ١٩ ديسمبر تحمل الاسلام السياسي مسئولية محاولة اغتيال حمدوك.

السفير الصيني بالخرطوم: تعافي ٦٠ ألف حالة من المصابين بكورونا في الصين.

الوطن

الشرطة تكشف حقيقة المادة المتفجرة في محاولة اغتيال حمدوك

آخر لحظة

واشنطن تبعث فريقاً أمنياً لفك لغز محاولة اغتيال حمدوك

حجز حسابات رجال أعمال وشركة تابعة لـ(حميدتي)

الحكومة: (400) مليون دولار دعم السلع شهرياً

قرار بإنشاء جهاز (أمن داخلي)

مبارك الفاضل يدعو المهدي لقيادة المرحلة

صوت الأمة

أمريكا تدفع بخبراء أمنيين للكشف عن محاولة اعتيال حمدوك

العثور على متفجرات بأم درمان

تجميد حسابات (128) شركة ورجال أعمال

تعينات وإعفاءات بحكومة حمدوك

تدشين حملة (دولار الكرامة) وفتح حساب ببنك السودان المركزي تحت اسم (دولار حمدوك)

النيل الدولية

الوساطة: قمة ثلاثية بجوبا بشأن توقيع السلام

اتفاق على عودة الحكم الإقليمي

خبراء من ” FBI” بالخرطوم للتحقيق في محاولة اغتيال حمدوك

حميدتي يرفض رئاسة اللجنة الاقتصادية العليا وتكليف حمدوك بالمهمة

إجازة المقترح الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور

مقتل سوداني طعناً و رمياً بالرصاص ببنغازي

تحرير عدد 41 رهينة في خشم القربة

التربية: العام بعد القادم موعداً لعودة المرحلة المتوسطة

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السوداني

مجلس الوزراء:”3″ آلاف جنيه الحد الأدنى لأجور العاملين

قوى الحرية تدعو الشعب للصبر وحميدتي يتنحى عن رئاسة آلية إدارة الأزمة الاقتصادية

معلومات مثيرة عن محاولة اغتيال حمدوك

اتفاق بجوبا على العودة لحكم الأقليم بالسودان

المركزي يجمّد حسابات”128″ شركة وأفراد

توالي المواقف الدولية والإقليمية المندّدة بالهجوم على موكب حمدوك

الصيحة

خبراء أمريكان لكشف محاولة اغتيال حمدوك

اتّجاه لتعديل بداية العام الدراسي

الشرطة: متفجّرات المحاولة الفاشلة مصنوعة محليًا

منتخبنا الوطني مهدّد بفقدان خدمات نجمه بسبب”كورونا”

قرار بإنشاء جهاز للأمن الداخلي

وزير المالية: سنقوم بمراجعة كلّ الشركات الحكومية

إحباط محاولة تهريب”6″ كيلو كوكايين بحوزة أجنبية

الحركة الشعبية تطالب بـ”40%” للمرأة في السلطة السيادية والتنفيذية والتشريعية

الانتباهة

الانتباهة” تكشف معلوماتٍ خطيرة بشأن عبوة تفجير موكب حمدوك

النائب العام: تورّط أجانب في محاولة اغتيال رئيس الوزراء

حجز حالة اشتباه بكورونا” في سواكن

الري: مشروع الجزيرة يعيش فوضى

واشنطن: لا عوائق قانونية تمنع الشركات الأمريكية دخول قطاع الطاقة السوداني

واشنطن: نحن على استعداد لمساعدة الحكومة السودانية قدر الإمكان

الحداثة

الضعين تستقبل”قطار السلام” المتجه من الخرطوم إلى الجنينة

حريق ضخم بسوق الخضروات بالأبيض يخلّف خسائر مادية

المفوّض السامي لشؤون اللاجئين يصل البلاد اليوم

الصحة تنفي حجر معدنين قادمين من الحدود المصرية الليبية

العثور على جسم غريب داخل مدرسة بحي الموردة في أم درمان

خلافات تؤدّي إلى عدم قبول رئاسة”حميدتي” للآلية الاقتصادية

السوداني الدولية

العثور على عبوات ناسفة بأم درمان

المواطنون يطالبون بتشديد الرقابة لتوفير الوقود

منع بعثة مصرية تابعة لـ”يوناميد” من الوصول إلى دارفور

حمدوك رئيسًا للآلية الاقتصادية بدلاً عن حميدتي

اتهامات وبلاغات حول بيع وتوزيع”32″ ألف جوال سكّر بكسلا

ارتفاع سعر المحروقات تجاريًا وانعدام المواصلات

اتفاق وفد الحكومة والجبهة الثورية على العودة لنظام الحكم الإقليمي

قناة الملاعب

وزارة الرياضة تناقش اليوم مشكلات رياضة المعاقين

مباراة المنتخب وغانا في استاد الهلال والاتحاد يشكر المجلس الأزرق

تسليم زي الحكام الجديد يوم الخميس بقاعة الاستاذ محمد الشيخ مدني بمباني الاتحاد في الخرطوم 2

أبوجبل يمتدح مشروع القانون الجديد وما تم من تعديلات

نجاح كبير في إفتتاح ورشة الأمن وسلامة المباريات

لقاء الفلاح عطبرة والأهلي مروي لم يكتمل

الهلال كادوقلي يستضيف الأمل عطبرة باستاد كادوقلي عصر اليوم

الأهلي عطبرة يلتقي الأهلي شندي باستاد عطبرة مساء اليوم

المريخ الفاشر ينتصر على حي الوادي نيالا باستاد الفاشر

المريخ العاصمي ينتصر على الشرطة القضارف بثلاثة أهداف باستاد القضارف

الهلال العاصمي ينتصر على الهلال الفاشر بثلاثة أهداف باستاد الهلال

حي العرب بورتسودان يتغلب على الرابطة كوستي بهدفين لهدف