التربية والتعليم تحدد العام بعد القادم موعداً لعودة المرحلة المتوسطة

حددت وزارة التربية والتعليم العام الدراسي بعد القادم (2021 ــ2022) موعداً لعودة المرحلة المتوسطة وتطبيق السلم التعليمي (6/3/3)، على أن يكون الانتقال من الصف السادس إلى الأول متوسط صفياً وليس مرحلياً وذلك لتقليل الفاقد التربوي.

وقال مدير المكتب التنفيذي الوزاري سامى الباقر، عقب اجتماع ضم وزير التربية والتعليم بروفيسور “محمد الأمين التوم”، ومدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي د.”عمر أحمد القراي”، ووكيل الوزارة الأستاذة “تماضر الطريفي”، قال إن عودة

المرحلة المتوسطة تشمل التلاميذ الذين أكملوا الصف الخامس هذا العام، وسينتقلون إلى السادس العام المقبل، مبيناً أن المرحلة المتوسطة ستعود كاملة وبزيها المختلف للتلاميذ ومديري مدارسها ومعلميها ومناهجها، وفي ما يتعلق بفصل

المباني أكد أن الأمر متروك للولايات للفصل التام بين المدارس الابتدائية والمتوسطة، أو الفصل الجزئي عبر سور بين الثلاثة فصول والستة الأخرى، موضحاً أن مسمى صف سابع سيختفي ليحل محله الأول متوسط لتلاميذ الصف السادس من العام بعد القادم حيث ستعود المسميات القديمة للمراحل (ابتدائي/ متوسط/ ثانوي).

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وحول المناهج أبان “الباقر” أن الوزارة أجازت تنقيح وتصحيح وتخفيف المناهج للتلاميذ بما يتناسب ومرحلتهم العمرية وجعل المنهج رشيقاً وتخفيف عدد الكتب (الشنطة).

وكشف مدير المكتب التنفيذي الوزاري عن إدخال مناهج جديدة اعتباراً من العام المقبل لرياض الأطفال المكونة من فصلين يتعلم الأطفال في الأول عن طريق الألعاب وفي الثاني عبر القراءة والكتابة، بجانب إدخال اللغة الإنجليزية من ثاني روضة حتى ثاني ابتدائي تمهيداً لمنهج (إسمايل) في الصف الثالث. وأكد أن كتب رياض الأطفال ستتم طباعتها قبل حلول العام المقبل عبر منهج موحد في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب صحيفة الجريدة، أكد سامي الباقر” أن العام بعد القادم سيشهد اختفاء مسمى مرحلة الأساس وعودة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، كاشفاً أن الكتاب المدرسي في كل المواد الخاصة بتلاميذ الصفوف من الأول وحتى السادس ستتم طباعته قبل حلول العام المقبل ككتاب جديد وفق المناهج المنقحة والمصححة والمخففة، داعياً التلاميذ وأولياء الأمور لعدم شراء كتب تلك الصفوف من الموجودة حالياً بالأسواق، لأنها ليست ذات الكتب التي سيجدونها العام القادم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)