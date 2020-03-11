اعتصام طلاب الداخليات بجامعة السودان يدخل يومه الثالث

دخل اعتصام طلاب الداخليات بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بكلية الهندسة يومه الثالث، ورهن الطالب الحسين سعود في حديثه رفع الاعتصام المفتوح بايجاد سكن بالقرب من الجامعة وأن تؤول ادارته لها وذلك لبعد الداخلية الحالية التي تقع في الكلاكلة.

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وبحسب صحيفة الجريدة، شدد على ضرورة أن تتبع إدارة هذه الداخلية إلى الجامعة بدلاً عن ما أسماه صندوق “الفساد” الوطني، وأكد تمسكهم باستمرار الاعتصام باعتبار أن مطالبهم هي حقوقهم المشروعة، وأكد دعم الطلاب للحكومة الإنتقالية لاستكمال مهام الثورة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)